花蓮「拔傅」 國民黨員也挺身連署

花蓮號召罷傅獲支持，民進黨花蓮縣黨籍議員在車站外面幫忙收連署書。（胡仁順提供）

2025/04/04 05:30

罷團前進公墓 爭取返鄉人支持 2小時收30多份連署書

〔記者王錦義／花蓮報導〕曾任國民黨花蓮縣黨部主委的無黨籍花蓮縣議長張峻，號召罷免藍委傅崐萁的公民運動發酵，罷傅的連署站昨天有不少表態是國民黨員的連署者，但戴著安全帽、口罩怕被認出來；罷團也前進各掃墓地點，爭取返鄉掃墓的花蓮人連署，成效不錯讓罷團志工相當感動也鼓舞士氣，強調會奮戰到底。

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戴安全帽+口罩 出面連署怕被認出

推動罷免傅崐萁的「微光花蓮，拔傅行動」公民團體志工，昨天到吉安慈雲山公墓穿著背心自由走動，沒有政治標語、手舉牌、喧嘩等，靜默並帶著敬意在現場傳遞公民理念，透過公民力量期盼花蓮人勇敢打破「不談傅崐萁、不碰政治」的禁忌，也希望支持國民黨的民眾要記得創黨初衷，勿忘反共先烈的犧牲，約二小時就收到三十多份連署書。

民眾曾挺傅︰花蓮人給他20年了

罷團志工說，填寫連署書的民眾，有些主動告知過去都支持傅崐萁，但花蓮人給他二十年了，夫妻輪流執政，這次又在中央一直亂，點燃全國怒火已影響到花蓮的發展；另一名連署者也說，傅崐萁長期用公帑收買人心，清明節鮮花也用公帑免費送，公帑應該花在刀口上，例如好好幫助地震災民等。

民進黨副秘書長何博文也在社群貼文說，看到罷傅團體一串「公墓」、「靈骨塔」的連署行程讓人眼睛一愣，參與政治事務這麼久，頭一次看到如此詭異的行程，猛然一想才恍然大悟，當國民黨沒下限的大搞違法「死亡連署」，罷團成員絕不能放過清明連假，全力爭取返鄉掃墓的「活人連署」，一份都不能少！

張峻前天公開表態力挺罷免傅崐萁，已讓「微光花蓮，拔傅行動」的志工及支持者打了一劑強心針，許多反共的正藍軍也響應連署，民進黨花蓮縣議員也在車站外幫忙收取連署書；罷團志工放棄清明連假的休假時光，今天上午九點在花蓮太平洋公園和平廣場舉行的路跑，在明、後天黑熊森遊會活動，都會到場擺攤爭取更多的連署。

花蓮罷團志工在吉安慈雲山公墓穿著背心自由走動，呼應花蓮人勇敢打破不談傅崐萁的禁忌。（民眾提供）

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