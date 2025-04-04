竹市雙罷免二階衝刺 連假總動員

新竹雙罷免二階連署衝刺，清明4天連假，民進黨各議員與志工全面出動，號召大家來簽二階連署書。 （記者洪美秀攝）

2025/04/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署全面衝刺，包括罷免團體及竹市民進黨市議員昨起利用四天清明連假全力總動員，除快閃到社區及公園，也到人潮最多的新竹公園、假日花市、動物園及高鐵站，並採志工群多人分散方式，號召市民參加二階連署，讓無心市政的高虹安、邱臣遠市府團隊及立委鄭正鈐進入三階的罷免同意投票。

民進黨議員服務處 開放連署收件

罷免團體發佈連假快閃連署資訊，其中市議員曾資程、楊玲宜、劉崇顯的行動罷免連署，四日下午三點到四點半頭前溪狗狗運動公園，下午五點半到晚間七點半東門市場，五日十點到十二點中央市場，下午兩點到五點在假日花市（食品路口），六日下午一點到五點關新公園。

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市議員陳建名和劉康彥行動連署資訊，四日上午八點大坪頂，下午兩點動物園。五日下午兩點新竹公園、下午五點巨城，六日下午兩點新竹高鐵站。

前市議員李妍慧與市議員劉彥伶議員行動快閃，四日下午兩點半到六點半巨城，五日下午三點到晚上七點南寮漁港，六日下午兩點半到六點半好市多／迪卡儂，六日下午兩點半到六點半新竹火車站，七日上午十一點半到下午一點半金山集福宮。

市議員林盈徹連署戰車，五日下午三點到四點半在和平公園附近。各市議員清明連假早上九點到下午六點各服務處都開放連署收件，且利用清明連假展開全面陸戰宣講，期透過宣講，號召更多人參與二階罷免連署。

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