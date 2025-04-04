桃園6區全罷 民進黨議員站街頭宣講

罷免立委涂權吉團隊製作民主行動手推車，在社區中穿梭收集連署書。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

2025/04/04 05:30

跟公民團體站在一起 合力衝高二階連署

〔記者黃政嘉、周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕清明連假首日上午放晴，桃園市民進黨議員王珮毓、魏筠、彭俊豪與黃崇真，在中壢區新明市場設民主連署站，手舉「為公民加油，為台灣加油」宣傳板，跟公民團體站在一起，推動「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委的第二階段連署、收件。

指名小蜜蜂行動 志工到府收件

罷免第一選區立委牛煦庭「桃園罷牛，桃汰牛氓」領銜人、牧師陳曉煒說，為衝高罷藍委連署收件熱度，只要民眾住在桃園市內，集滿兩張連署書，打手機0905-566814或傳簡訊，並指名小蜜蜂行動，志工伙伴就會到府收件。

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連假市場採買人潮多 設站宣講

王珮毓表示，二段連署狀況進入「大平原期」，收件數未明顯進展，看中連假返鄉與市場採買的人潮，設站宣講、收件並協助外縣市民眾了解大罷免相關資訊；王說，因國民黨立委只有黨意，不顧民意，所以需要大家連署罷免，讓藍委重新檢討，讓台灣憲政回到正軌，守護民主與未來。

魏筠批評，藍、白立委在國會挾多數暴力，通過許多不適當法案，及刪凍許多民生、國防、文化產業等預算，影響眾多產業與人民生計，還將藝術、文化工作者羞辱成「要飯的」，傷害人的尊嚴，大家應挺身淘汰藍委。

罷免第五選區立委呂玉玲團隊前晚在中壢火車站後站外支援連署，一名志工發傳單時，遭穿著「TPASS」背心的人員辱罵「影響台鐵人做事」、「王X蛋」，議員劉仁照獲悉就請秘書到場關心，也跟員警反映此事，風波沒有擴大，但他認為，逼近二階連署截止，相關衝突恐會增多，連署罷免是公民權利，呼籲各界理性看待。

志工DIY 製作民主行動手推車

第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，志工DIY製作民主行動手推車，巡迴市街讓民眾隨時可攔下簽署，團隊已收逾一．七萬份連署書，清明連假規劃逾二十場小蜜蜂連署衝刺。

至於二月七日，桃園區李姓男子打電話到民進黨議員黃瓊慧服務處，出言恫嚇：「你們都在亂搞，下一個槍斃的就是你們」，黃報警調查，警方調閱通聯紀錄查獲李嫌到案，他坦承犯行，經移送桃園地檢署偵辦，檢察官複訊及依通聯紀錄認定其犯行明確，已依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。

清明連假，桃園民進黨市議員魏筠（左起）、彭俊豪、黃崇真、王珮毓昨在新明市場當民主小蜜蜂。（王珮毓提供）

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