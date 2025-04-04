缺席北京義務植樹活動 中共軍委副主席何衛東證實落馬

中共中央軍委會副主席何衛東缺席二日北京義務植樹活動，似乎證實落馬傳言。（取自網路）

2025/04/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國人民解放軍近日於台灣周遭舉行軍演、恫嚇台灣之際，曾被視為共軍對台軍演要角的中共中央軍委會副主席何衛東，罕見缺席二日在北京的義務植樹活動，似乎證實他已受查落馬的傳言。分析指出，對台軍演可能是中共為了分散外界對多名高階將領接連消失的注意力，而習近平不惜拿親信開刀，旨在彰顯打貪腐的公正性，但此舉可能凝聚忠誠度，也可能適得其反。

兩位軍委副主席 僅張又俠現身

中共中央軍委會委員每年四月皆出席北京的義務植樹活動，迄今已連續四十三年，但今年兩位軍委會副主席中僅張又俠現身，另一位副主席何衛東及去年底即遭停職調查的委員苗華皆不見蹤影。

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「日經亞洲」資深社論撰稿人中澤克二認為，共軍近日對台灣的武力恫嚇，或許可以視為試圖分散外界對共軍內部政治快速變化的注意力。中共中央政治局三月卅一日的例行會議中，再次呼籲「加強頂層設計」，這是習近平在國家主席第一個任期時，用來將權力集中在手中的工具之一。這個中共政治術語過去幾年使用頻率減少，現又重出江湖，預示習近平將再次加強對黨員的政治控制。

中澤指出，該次會議凸顯的訊息無異於中共高層對習近平的忠誠度還不夠，官員不作為或懈怠的現象十分猖獗；即使如何衛東或苗華等有權有勢的高階官員，若習近平主觀認定有上述行為，也可能立即受到懲罰，中央政治局廿四名委員也難逃打貪制裁。

中澤強調，該次會議要求黨員以實際行動做到「兩個堅持」，一是維護習近平做為黨「核心」的地位，二是維護黨中央的「權威和集中統一領導」，兩者皆可概括為對習近平堅定不移的忠誠。然而，習近平的高壓手段可能適得其反，進一步引起黨內的強烈反對。另一個可能是，更多人表面上服從，但暗地裡抵制習，對他的權力基礎造成打擊。

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