國安單位：中共「跨境鎮壓」將加劇

國安高層指出，在中國強調落實懲獨二十二條後，到中港澳或特定友好國家，都有被施壓、抓捕等風險。 （圖取自陸委會臉書）

2025/04/04 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德三月十三日針對國安統戰威脅提出十七條因應策略，國安單位掌握，中國自此展開新一波「綠恐謀獨」訊息戰，重複操作疑美、疑賴、失敗論三主軸，對賴總統貼上「挑釁者」標籤，將武統合理化、並稱台軍無力抵抗來以戰爭恐懼恐嚇台灣社會；此外，「跨境鎮壓」也可能變多，在中國強調落實懲獨二十二條後，到中港澳或中國特定友好國家，都有被施壓、抓捕等風險。

赴中港澳或中國友好國家 都有被抓捕風險

國安官員指出，許多友盟國家曾提醒我方嚴格管理中國的間諜滲透行為，也曾訝異地表達「好像你們酒駕判得比叛國還重」，因此賴總統推出十七項對策強化相關國安法制，排除後續兩岸交流的滲透、統戰成分。

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國安單位分析，中方除了針對美國政府和新政策持續操作台灣是棄子外，「疑賴論」也進入新的階段，透過協力訊息指控賴清德是希特勒、執政黨是納粹、台灣要戒嚴，把台灣貼上區域國際情勢「挑釁者」標籤，並稱因為台灣挑釁導致中國武統，台軍無力抵抗，以戰爭恐懼威脅台灣社會，操作「失敗論」。

據國安單位掌握，中國也大量發動中國學者評論台灣政府，部分台灣協力媒體也會詢問中國學者意見，讓中方所謂「賴十七條」是戒嚴、為了大罷免等論述，進入我國的訊息流路，包含「今日烏克蘭、明日台灣」等敘事，在所有中國官宣、官媒等都看得到，「希特勒說、納粹說」更是俄羅斯對烏克蘭的慣用手法，「中國就是普丁講過的話都要抄一次」。

國安單位評估，中國「跨境鎮壓」可能加劇，帶來人權威脅及旅遊風險，中共不斷強調落實懲獨廿二條，台灣在內的所有國際人士，只要被認為支持或幫助台獨、藏獨，進入中港澳就有被以有害國安、勾聯境外勢力等理由抓捕的風險；到中國特定、關係友好的國家，也可能被當地警方盤問、施壓，特別是中國設有國際警察站的地方，要特別注意。

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