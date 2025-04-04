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    首頁　>　政治

    夏立言見宋濤談同屬一中 立委：國民黨配合中共統戰

    中共軍演前後國民黨高層赴中情形

    中共軍演前後國民黨高層赴中情形

    2025/04/04 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台發動「海峽雷霆-2025A」軍演之際，國民黨副主席夏立言二日在徐州會見國台辦主任宋濤，國共大談同屬一中，兩岸要交流；立委昨痛批，每當中國軍演，國民黨就配合中共統戰，營造台灣要與專制中國統一。

    政府單位掌握，二○二二年至二○二五年間中國對台舉行六次大型軍演，其中兩次是報復台灣與美國眾議院議長交流，四次是針對總統公開談話。

    表面上祭黃帝 實際重頭戲是見宋濤

    據觀察，國民黨高層或藍營人士於中國對台軍演前後赴中情形，包括前總統馬英九、國民黨副主席夏立言、副主席連勝文、前黨主席洪秀柱等人。

    中國軍演期間，宋濤在會見夏立言時表示，中國堅決反對台獨分裂，願在「一個中國原則」和「九二共識」的政治基礎上，同中國國民黨和台灣的各個政黨、政治團體和個人，共同反對台獨分裂勢力、反對外來干涉。

    熟稔中共統戰的官員批評，中國軍演大敵當前，國民黨總是夜奔敵營。國民黨高層的訪中行程，名義上是祭拜黃帝、參訪中山陵，實際重頭戲是與宋濤的會面。為何中國對台軍演時，國民黨高層恰巧在中國？在中共設定框架下，做出傷害國家尊嚴的事，無視共軍侵門踏戶，與中共統戰唱和。

    成功大學政治系教授洪敬富質疑，國民黨要跟宋濤見面，應該要彰顯台灣主權不隸屬中國，維護國家主權的生存發展，而不是跪下來乞求兩岸和平，這種行為已經有點像通敵了，因為中國是「境外敵對勢力」。

    民進黨立委賴瑞隆受訪表示，每當中國軍演時，國民黨就配合中共統戰、恐嚇台灣，夏立言屢次赴中當共產黨棋子，由此可見，國民黨已經完全不演了，不僅親中、親共，甚至到中國配合演出來統戰台灣，向全世界傳遞錯誤訊息。

    「國民黨想讓民主台灣被專制中國統一！」賴批評，國民黨在立法院毀憲亂政，又選擇跟共產黨站在一起，背叛台灣、傷害台灣，而國民黨終究會被台灣人民唾棄、消滅，掃進歷史的焚化爐。

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