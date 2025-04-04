助理洩密案民進黨廉政會月底開會討論

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等三人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。（資料照、讀者提供）

2025/04/04 05:30

總統府諮議吳尚雨等三人涉國安案件收押

〔記者陳政宇、陳昀、董冠怡／綜合報導〕繼前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被中國情報單位吸收外洩機敏資料後，昨又傳出包括總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等三人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。民進黨廉政會擬於本月底召開例會，將視涉案程度討論立案調查與否。

李余典：對黃取榮涉案情節不知情

新北市議員李余典昨晚透過臉書發文表示，「辦公室前助理黃先生早已離職」，對於黃某的涉案情節毫不知情。

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李余典表示，黃姓前助理負責文宣周邊工作，從未涉入辦公室事務，黃因個人的生涯規劃，已於二○二○年七月一日離職，後續的個人行為，他皆毫無所悉。李余典表示，自己忠於台灣、忠於民主價值，希望檢調單位毋枉毋縱，將犯罪者繩之以法。

邱世元則是從實習生開始做起的民進黨資深黨工，曾擔任民進黨宗教部主任、台灣民主學院副主任，也待過組織部、社運部等單位，早年曾傳出有志角逐新北市議員。

賴接任黨主席後 邱世元離開黨部

據了解，邱個性海派、交友廣闊，是典型的「組織掛」幕僚，經常出席地方基層活動，直到賴清德二○二三年一月接任黨主席後才離開黨部；目前經營生意，但仍活耀於各民間社團。

吳尚雨 二〇二二年入府賴辦任職

吳尚雨曾輾轉待過民進黨青年部、社運部、活動部等單位，二○二二年進入時任副總統的賴清德辦公室任職，負責處理副總統行程，二○二四年賴清德上任總統後，吳被留任並進入總統辦公室擔任諮議。知情者形容，吳相對低調寡言，對其涉案感到很驚訝。

民進黨廉政會主委邱駿彥昨受訪表示，廉政會近日將蒐集案情資訊，並於三十日廉政會例會提出，討論立案調查與否，「洩密」雖不屬於「廉政」，但民進黨廉政條例有針對違反本黨名譽行為的相關規範，屆時將視涉案程度處理。

彰化縣黨部二日決議將盛礎纓除名。邱駿彥說，若地方黨部已率先開除黨籍，廉政會就不再處理，避免兩個不同的機關重複處理；若只是停權，廉政會將視情況進一步討論。

民進黨發言人吳崢指出，任何人只要涉犯背叛台灣、傷害台灣人民利益，不論黨派、出身，都應該受到最嚴厲制裁，民進黨支持司法單位查辦，也呼籲勿枉勿縱。

總統府昨未再回應，前天則說不評論個案，但任何人背棄國家都應受到最嚴厲的制裁。

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