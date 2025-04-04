中國對台軍演 美日英加德澳紐聲明挺台海和平

日本防衛省統合幕僚監部3日發佈新聞稿指出，海上自衛隊確認中國航空母艦「山東號」等多艘船艦已駛往南海方向。山東號艦隊1日至2日間在太平洋海域活動，期間山東號艦載機進行約40次起降、艦載直升機約30次起降，合計約70次。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部）

2025/04/04 05:30

〔國際新聞中心、記者方瑋立／綜合報導〕針對中國在台灣周邊再次舉行大規模軍事演習，繼美國、歐盟及日本之後，英國、加拿大、德國、澳洲和紐西蘭也紛紛表達擔憂與關切，重申反對以武力或脅迫方式片面改變台海現狀，呼籲北京當局克制。外交部長林佳龍昨對各國關切台海和平表達誠摯歡迎與感謝，並呼籲國際社會共同關注台海安全、譴責中國。

英外交部：台海攸關英國利益

英國外交部二日晚間發表聲明，表達對中國在台灣周邊舉行軍演的擔憂，強調台海和平穩定對全球繁榮至關重要，也攸關英國利益，「這是加劇緊張局勢，並可能導致台海局勢危險升級行動模式的一部分」，重申對台海和平穩定的關注，以及對自由開放印太地區的支持。

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英國外交部發言人指出，台灣議題應由兩岸人民透過建設性對話和平解決，不應透過威脅，使用武力或脅迫，軍演或對台灣的威脅不利於雙方對話，「我們不支持任何片面改變現狀的企圖」，呼籲各方保持克制，避免採取任何可能破壞和平與穩定的進一步行動。

加拿大全球事務部二日透過社群平台Ｘ和臉書，表達對台海局勢的憂慮，批評中國「這些威脅行動加劇緊張局勢，破壞區域穩定，影響全球安全與繁榮」，呼籲北京當局透過和平方式解決兩岸分歧。

德國外交部二日也透過Ｘ發表聲明，指出中國在台灣周邊的軍事演習加劇緊張局勢，令人憂慮；台海穩定對區域與全球安全至關重要，並影響歐洲繁榮，強調台海現狀只能透過和平方式與雙方協議改變，而非訴諸武力或脅迫。

澳洲外交部三日發表聲明，對中國軍演深感憂慮，澳洲堅決反對任何增加事故、誤判與局勢升級風險的行動，分歧應透過對話解決，而非藉由威脅或使用武力、脅迫手段，澳洲不希望看到台海現狀被片面改變，台海和平與穩定符合所有人的利益，澳方已就此向中方表達關切。

紐西蘭外交部同樣透過Ｘ表示，紐西蘭對台灣周邊的大規模軍演表示關切，呼籲各方保持克制，避免任何可能破壞和平與穩定的行動，鼓勵透過對話解決兩岸問題。

林佳龍籲國際社會譴責北京

林佳龍則對各國的關切回應說，面對中國的各種侵擾，我國政府將持續強化自我防衛能力，並深化與友盟國家合作，共同捍衛國際秩序。林佳龍並呼籲各國共同關切中國對台灣的軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫，譴責中國片面升高區域緊張情勢的作為。

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