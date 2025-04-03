清明連假 桃園罷團︰收件不停歇

2025/04/03 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄、李容萍、周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免國民黨立委的公民團體有感於第二階段進展告急，大罷免面臨嚴峻考驗，所以清明連假連署收件不停歇；第一選區罷免立委牛煦庭「桃園罷牛，淘汰牛氓」團隊領銜人陳曉煒表示，這四天團隊會派出連署小蜜蜂前進各生活圈，方便民眾連署。

第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick說，影音宣傳車昨起到週六在大園、觀音、楊梅等區，宣傳週六有罷免台北市立委徐巧芯領銜人曹興誠、前立委陳柏惟到楊梅區錫福宮宣講；近日團隊志工遭人言語挑釁的情形，都立即報警處理，保護安全。

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罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora說，清明連假連署站不打烊，包括愛麵子客家風味館、平鎮廣達站、過嶺辦公服務處、大河壩小書店；快閃連署點明日下午光明公園、青塘園和兒童美術館、大江購物中心，五日下午中壢、內壢家樂福外與過嶺億客成人行道，六日上午新明市場、下午忠福黃昏市場及內壢成功公園。

罷免第四選區立委萬美玲「萬罷了沒」連署站，今日上午在新永和市場、下午大有梯田公園，晚上桃園夜市；四日上午虎頭山、下午假日花市；五日下午假日花市、晚上桃園夜市；六日上午力行市場、下午火車站統領、晚上桃園夜市。

第五選區「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生說，近日發現人口相對多的平鎮區義興里，連署件數卻少，可能跟長輩資訊取得不易有關，志工昨在該里徒步讓民眾隨招隨停連署，聯合罷團連署最新時、地資訊，可上網https：//reurl.cc/M6VQ2p查詢。

罷免第六選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊發言人傑米表示，近期連署熱度較冷，團隊將趁連假出動胖卡行動連署車，深入大溪區偏鄉鄰里收件宣傳，也持續在八德區小蜜蜂連署。

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