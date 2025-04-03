花蓮車站接火車 罷傅民團拚連署

民進黨花蓮縣黨部率黨公職人員到花蓮車站舉行快閃記者會，呼籲民眾踴躍參加二階段罷免傅崐萁連署。（記者花孟璟攝）

2025/04/03 05:30

今明兩天有設攤 路跑、黑熊森遊會也會擺攤 歡迎返鄉遊子參與

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會議長張峻昨天公開表示力挺罷免傅崐萁，讓花蓮罷傅團體打了強心針，上午民進黨的縣議員服務處還有鄉民「一口氣送來一疊」連署書！為了催連署，不僅民進黨花蓮縣黨部在車站開快閃記者會、發起罷免傅崐萁的民團「微光花蓮」也強調，清明假期連署不打烊，配合路跑、黑熊森遊會活動，現場也會擺攤，歡迎外地遊子返鄉掃墓順便連署。

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綠營議員批傅 讓政院無法做事

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗昨率黨籍議員張美慧、胡仁順、林則葹及市民代表莊依婕、田珍綺等，在花蓮車站快閃記者會，邀請清明節返鄉遊子積極參加罷免連署。嚴献宗說，傅崐萁夫婦在花蓮輪流執政，廿幾年用政治手腕糟蹋花蓮鄉親，現在還到立法院作亂，讓行政院無法好好做事情，希望鄉親共同參與第二階段罷免連署，讓台灣有一個更好的國會，讓行政院可以好好做事。

清明連假今天開始，花蓮罷免傅崐萁活動連發，包括「花蓮車站接火車」，今明兩天的中午十二點半開始到晚上八點半，花蓮車站現場有罷免連署攤位。

明天在花蓮市二二八公園和平廣場，信民協會、反共護台志工聯盟主辦「守護台灣與自由同行」全國大路跑，花蓮站五公里路跑四日上午九點到十二點舉行，罷團微光花蓮也配合現場設攤。

黑熊民防教育協會將在四月五、六日兩天下午一點到五點，在花蓮文創產業園區，舉辦「黑熊森遊會」，邀請親子體驗防災物資準備、災害疏散模擬、辨認地理位置等闖關體驗，罷團也會配合也將在花蓮市中正路、中華路口設連署攤位。

裁傅行動咖啡 在花蓮南區巡迴

花蓮南區開出「裁傅行動咖啡—小啡俠」，巡迴時間明上午九點到十二點瑞穗車站、明晚上六點到九點玉里夜市，五日上午八點至十一點瑞穗市場、五日下午二點到五點玉里圓環、六日上午九點到十往點玉里車站、六日下午兩點到五點瑞穗火車站。

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