清明連假衝刺 中市議員到各公墓收連署

台中市議員江肇國啟動LED大型宣傳車在選區跑透透。 （記者蘇金鳳攝）

2025/04/03 05:30

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、張軒哲、歐素美、黃旭磊／台中報導〕為了衝罷免藍委二階連署數，達到民進黨中央要求的責任額，清明連假民進黨市議員的服務處都會開放連署，而且除了發簡訊、跑市場、辦活動外，更集思新點子，如中六選區市議員江肇國昨天就啟動LED大型宣傳車在選區跑透透，中二選區議員張家銨要到各公墓向掃墓民眾宣傳，並收集連署書。

跑市場、辦活動 啟動大型宣傳車

為衝連署，議員卯足勁宣傳；中六選區的市議員黃守達在四月五、六日於台中火車站站前廣場的親子同樂會進行連署；市議員鄭功進則表示，直接在市場設攤連署；議員陳雅惠是十二日在東區南門福德祠舉辦人民是頭家的廟口開講。

請繼續往下閱讀...

中四選區市議員陳淑華十二日在西屯福壽宮開講；議員林祈烽除在各市場設連署站，更採取到府送連署書及收連署書。中五選區的議員曾朝榮四月十二日在南興公園舉行親子活動，十九日在仙鴻宮；議員謝家宜說，將辦大型活動，並進行外送服務協助收件；議員陳俞融十三日在賴村福德祠舉辦宣講。

此外，中二選區的議員王立任表示，同仁會隨中二解顏團隊四處收件並支援連署站，四月四日與罷團共同舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」活動。

中三選區的議員周永鴻表示，服務處透過臉書等加強宣傳；議員蕭隆澤表示，他很早就發起罷免連署，服務處晚上也都幫忙收件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法