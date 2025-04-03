《台中》罷免藍委連署 3選區破2萬份

罷團「中三拒瓔」在后里市區等人潮聚集地方宣傳。 （記者張軒哲攝）

2025/04/03 05:30

8選區也破1萬份 2、3選區距離安全目標數仍不足

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、歐素美、黃旭磊、張軒哲／台中報導〕罷免藍委二階連署倒數計時，台中市六個選區公民罷團昨天舉行聯合記者會，中四、五、六均宣佈突破罷免連署二萬份，中八選區也突破一萬份，跨過法定第二階段門檻的一半，中二收到八○○○份、中三為五○○○份，距離安全目標數遠遠都不足，台中市議會民進黨團總召王立任率領議員共同支持罷免藍委行動，呼籲選民趕在不到三十天的期限，加緊連署、捍衛台灣民主。

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續拚收件 派報、設攤、出動小蜜蜂

「連署不要停，台灣才會贏！連署簽起來，台灣有未來！」中市第二、三、四、五、六、八等罷團「解嚴行動」、「中三拒瓔」、「展翅廢翔」、「斷健行動」、「敲羅行動」、「一罷擊臣」，昨天在中五罷免連署站「豪成宮」宣告罷免連署份數，高呼口號集氣。

中四、中五及中六罷團表示，罷免連署突破二萬份，但是距離安全門檻數仍差距甚遠，中四罷團強調「拚了！」採土法煉鋼衝刺，除了出動宣傳車四處宣傳，還有採派報、打市區電話，訪問親友等，中四活動參加前五十名會贈送四叉貓提供的罷免令旗；中五罷團也說，連假天天都有活動，在公園、市場設攤；中六罷團除了四處設攤，並加強小蜜蜂的游擊戰。

中二罷團 4日邀閩南狼、3Q哥宣講

中二、三、八罷團表示，罷免是守住台灣的機會，由於選區範圍較大，志工不足，將加強廣告車宣傳，罷團志工小朱說，每一份連署都是公民意願，都需予以尊重，選區「難度很高」，很多鄉親至今還不知罷免活動，將拚一切力量做到好，「先不去想是否達到門檻」，但會盡一切可能力拚每份公民連署，讓不適任立委知道不能逃避公民選擇。

四月四日媽祖起駕遶境，中二罷團也將於當天迎接媽祖遶境求平安為訴求，聯合所有罷團在沙鹿的鹿寮成衣商圈舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」活動，邀請演員陳慕義、閩南狼、3Q哥陳柏惟、中華民國無任所大使劉柏君、變裝皇后女神下午茶及球評許維智，讓更多信眾看到罷免團體的決心。

罷免藍委二階連署倒數計時，台中6個罷團宣佈罷免連署份數。（記者蔡淑媛攝）

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