35：12 台南、新北4綠委進二階連署

大罷免潮席捲全台，中選會昨天公布最新查對結果，新增民進黨台南市立委林俊憲（見圖）、王定宇，新北市立委李坤城、吳琪銘四人進入第二階段連署。（資料照）

2025/04/03 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，中選會昨天公布最新查對結果，新增民進黨台南市立委林俊憲、王定宇，新北市立委李坤城、吳琪銘四人進入第二階段連署，目前共有卅五位泛藍立委與十二位民進黨立委進入二階連署。

中選會表示，三月廿八日以前，地方含補提查對、完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認有四十三件立委罷免案、一件市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）、兩件市縣議員罷免案（南投縣蔡銘軒、陳玉鈴），依法可進入二階連署；另有兩件立委罷免案（嘉義縣陳冠廷、嘉義市王美惠）則已逾補提期限而未補提。

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在泛藍陣營部分，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍共三十四人，以及無黨籍立委陳超明皆已進入二階罷免連署。

在綠營方面，上週有伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純八位民進黨立委進入二階連署。昨新增林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘四人進入二階連署。另外，民進黨立委黃捷、許智傑、陳俊宇罷免案尚待地方選委會審查。

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