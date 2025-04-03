新聞透視》張峻表態 花蓮罷傅起風了

花蓮縣議會議長張峻表態支持罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/04/03 05:30

記者游太郎／特稿

原未見明顯進展的花蓮「罷傅」第二階段行動，在傅崐萁和徐榛蔚夫妻嚴密監控的氛圍中，公民團體一直擔心無法突破一萬九千份的連署門檻，昨天在曾任國民黨花蓮縣黨部主委的議長張峻高呼「罷傅」聲浪下，整個花蓮的政治氣氛一下子沸騰起來，政壇人士形容就是「起風了」，整個「罷傅」風潮掀起了波瀾，也注入了一劑強心針！

張峻與傅崐萁的愛恨情仇由來已久。十四年前，時任花蓮縣長的傅崐萁利用縣府資源，資助有意參選議員的地方人士，再間接以回扣支持傅屬意的人選參選立委，張峻不明就裡，落得涉入LED路燈採購弊案，二○一六年被新北地院一審依「貪污治罪條例」判處七年八個月徒刑，目前還上訴二審中，張不甘被欺騙及霸凌，開始與傅保持距離、漸行漸遠。

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原為國民黨籍的張峻爭取議員連任，與傅崐萁交惡後，被國民黨花蓮縣黨部以排黑條款排除提名議員及議長，被迫改以無黨籍投入選戰。諷刺的是，張峻當過花蓮縣黨部主委，出錢出力還被踢出國民黨，遭「乞丐趕廟公」的怨氣，一直積累迄今。

張峻現職是議長，也被議會無黨籍議員視為意見領袖，影響力遠大於國、民兩黨，這次罷傅的過程中，原一直保持低調，但他透露「中央有部分長官打電話來關心，不是說怕傅崐萁被罷免，是希望趕快把他罷免。」原來國民黨內的「罷傅」原動力，才是他立場轉折的最大關鍵。

張峻鼓起的不只是藍營的聲浪，也逐漸形成了花蓮藍綠陣營的共識，「罷傅」起風了！後續的風潮不僅體現花蓮的民意，也再次引發了全國人民的關注！

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