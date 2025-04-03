張峻公開罷傅 國民黨花蓮縣黨部：嚴正抗議

國民黨主席朱立倫昨在慈湖謁陵受訪時表示，大罷免是完全違反民主的做法，全世界民主國家沒有這樣的，我們都堅定反對，希望大家團結起來，讓台灣的民主進步往前邁進，不要再搞大罷免。（記者李容萍攝）

2025/04/03 05:30

〔記者游太郎、花孟璟、李容萍、施曉光／綜合報導〕花蓮縣議會議長張峻昨公開呼籲「罷傅」，國民黨花蓮縣黨部發表聲明，強調深表遺憾且嚴正抗議，並希望藍營團結，不要讓親者痛仇者快！

張稱黨中央盼罷掉傅 文傳會主委否認

國民黨主席朱立倫昨在慈湖謁陵受訪時表示，大罷免是完全違反民主的做法，全世界民主國家沒有這樣的，我們都堅定反對，希望大家團結起來，讓台灣的民主進步往前邁進，不要再搞大罷免。國民黨文傳會主委林寬裕受訪也指出，張峻說國民黨中央長官來電，表達希望快點把立委傅崐萁罷免掉，「這是沒有的事情」。

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國民黨花蓮縣黨部說，曾遭流氓管訓的張議長，二○二二年因貪污判刑七年八月，依黨章未被提名，強行參選違紀在先才開除黨籍。國民黨原期待朝野同心，共同繁榮花蓮，沒想到張峻卻帶頭罷傅，此舉讓親者痛仇者快。

花蓮縣黨部表示，張議長現在是否已成藍皮綠骨向綠營靠攏？曾是黑道、前科累累，又是一個管訓在案的流氓，與綠營親近、幫民進黨議員張美慧站台，誰才是毒瘤？人民的眼睛是雪亮的，呼籲不要被見縫插針，藍委一個都不能少。

張峻反嗆，當年被提報流氓，不過是跟人吵架，就被管區提報流氓當「業績」；至於LED案拖了十幾年，也是被傅崐萁構陷，官司至今尚未定讞。傅還因為炒股案入獄，害多少家庭破碎，這種才叫真的「心很黑」，假如國民黨縣黨部再說他是黑道，就會提告。

至於國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮批他「藍皮綠骨」，張峻說，當年他擔任國民黨花蓮縣黨部主委，指派他接任的還是副總統兼黨主席吳敦義，現在的主委是傅崐萁派的，「你們看看，盧講的話能聽嗎？」

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