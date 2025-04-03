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    挺大罷免 1043位作家連署

    台灣文學作家連署發起小組昨日召開「主張罷免不適任立委，是我們的義務」記者會，李昂、楊双子等數十位文壇作家出席，並一同高喊「筆桿接力、罷免到底」口號。（記者廖振輝攝）

    台灣文學作家連署發起小組昨日召開「主張罷免不適任立委，是我們的義務」記者會，李昂、楊双子等數十位文壇作家出席，並一同高喊「筆桿接力、罷免到底」口號。（記者廖振輝攝）

    2025/04/03 05:30

    李昂籲組成文化助選團 為罷免行動宣講

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，台灣著名作家楊双子、李昂、馮光遠、林立青等四十多人昨在立法院召開記者會。李昂呼籲作家們組成文化助選團，為罷免行動宣講；朱宥勳則邀請創作者對罷免觀察完成創作，現場高呼「筆桿接力、罷免到底」、「罷免不適任立委是我們的義務」等口號。

    楊双子：站出來挽救台灣文化發展

    美國國家書卷獎得主楊双子二月發起「二○二五主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署，並與兩百位作家發表共同聲明「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」，陸續獲得吳明益、顏擇雅、九把刀、苦苓等作家響應，而後又有李喬、陳列、李敏勇等人加入，短短十日已有一○四三位作家加入連署。

    楊双子表示，文學作家是洞悉並書寫人如何與社會、世界連結的一群人，這次的立院審查預算荒腔走板，正在浮濫刪除凍結的是整個國民的文化權益，站出來是為了挽救台灣的文化發展與國際能見度。

    李昂說，結合這次作家的力量，應該可以組成文化助選團，站出來為罷免宣講。她提到，反送中的漫畫家柳廣成在台灣畫了「北港香爐人人插」的漫畫版，用限制級的漫畫講政治，銷量意外地好，拿到補助；但當他們要做第二本、申請要到法國打書，本來列了一四五萬元的預算，卻被藍白砍到只剩下六十五萬元，還要扣十％的稅，台灣作品走不出去。

    朱宥勳表示，作家於今年二月投入連署，源於「要飯說」，藍白立委堅持這是凍結預算不是刪除，但今年已經過了四分之一，每拖過一天，台灣就多被傷害一天，這就是為什麼他們必須罷免到底。

    朱宥勳強調，這次國民黨要把台灣拖進中國的體系，一旦台灣被中國同化，所有人都會失去創作自由，甚至失去人身自由。出版界已經有前輩富察無理由被中國逮捕的前例了，這是作家們要反抗的理由。

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