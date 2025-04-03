張峻：傅崐萁最會打著藍旗打正藍

花蓮縣議會議長張峻昨天在更生報刊登半版聲明，公開表態支持罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/04/03 05:30

「這個毒瘤不摘除，國會永無寧日、花蓮也將停滯不前」

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議會無黨籍議長張峻昨天發表聲明給「國民黨內同志、花蓮的好朋友」，公開支持罷免傅崐萁。張峻說，傅最擅長就是「打著藍旗打正藍」，包括二○○九年縣長選舉，二○一○年、二○一二年及二○二○年底的三次立委選舉，不是他自己出來選就是另推候選人與國民黨對著幹，傅才是重創藍營團結的人。

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縣長、立委選舉 「都和國民黨對著幹」

張峻指出，最擅長操弄分化的傅崐萁，這十幾年來「打著藍旗打正藍」，二○○九年花蓮縣長選舉，國民黨花蓮縣提名杜麗華參選，傅脫黨登記參選；二○一○年（補選）、二○一二年兩次立委選舉，國民黨都提名王廷升，傅崐萁卻另推「傀儡」施勝郎、張智超選立委。

張峻說，最近一次是二○二○年立委選舉，國民黨提名醫師黃啟嘉參選，傅崐萁再度自稱正藍軍、以無黨籍自己跑出來選。傅崐萁連續四次「每一次都和國民黨對著幹」，這種人忝稱正藍軍、國民黨人，操作分裂泛藍陣營、選戰最後還搞棄保，讓真正國民黨提名的黃啟嘉被邊緣化，後因朱立倫「同舟計畫」回國民黨。

張峻強調，國民黨許多立委問政認真、專業、負責，實在不足以成為被罷免的對象，但因傅崐萁這個亂源，造成國民黨籍立委遭全面性詆毀和攻擊。張峻說，他反對大罷免，但他支持罷免傅，如果不把傅崐萁這個毒瘤摘除，國會永無寧日、花蓮也將停滯不前。

張峻表示，他曾是吳敦義指派擔任的國民黨花蓮縣黨部主委，唯有罷免傅崐萁，才能讓國民黨重新獲得人民的信任重回執政、挽回民意，讓國民黨再度榮耀，為國家發展貢獻力量。

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