漢光41若遭遇共軍「由演轉戰」 國防部：立即轉換防衛作戰準備

國防部昨強調，若漢光演習期間遭遇共軍軍演，將適時調整戰備等級應處。圖為天弓三型飛彈完成放列。（軍聞社）

2025/04/03 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部昨召開記者會說明今年度「漢光四十一號」及「二○二五城鎮韌性」演習規劃。國防部強調，若漢光演習期間遭遇共軍軍演，將適時調整戰備等級應處；倘確定掌握共軍「由演轉戰」徵候，國軍會立即停止相關操演，並具備立即轉換能力，按照聯合作戰計畫，實施防衛作戰準備。

聚焦「灰色地帶襲擾」等八重點

國防部作計室聯戰處長董冀星少將說明，今年度漢光演習將著重「灰色地帶襲擾應處」等八大重點，也會將各型無人機、M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統及拖式2B、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再行檢討排訂實兵演練課目。

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全動署物力動員處簡任處長沈威志指出，城鎮韌性演習預計於四月至七月間由台北市等三個直轄市及基隆市等八縣市政府辦理，分為有想定、無腳本且以狀況誘導的「兵棋推演」，以及由地方首長擔任指揮官的「綜合實作」兩階段。

沈說，城鎮韌性演練重點包括強化抗敵防衛意識、反制假訊息及認知作戰之心理作戰等七項，其特色為改變以往做法，首次採實人、實物方式於各現地演練，同時擴大中央、地方政府與民間跨單位整合協調，並將演練聚焦於維持國民生活韌性，確保災時社會、民生運作無虞。

至於漢光演習期間若遭遇中國軍演或「由演轉戰」威脅，董冀星指出，將依照戰備規定，在演習期間依照侵擾態樣，適時調整戰備等級，包括開設應變中心，或是調整適切兵力到相對應位置應處。倘期間明確掌握中共對我封鎖或進犯等徵候，國軍會立即停止相關操演，調整應處真實狀況，並按照聯合作戰計畫，實施防衛作戰準備。

國防部訓次室聯合戰力訓練處處長戴建有少將強調，本次漢光電腦兵推演習是針對作戰分區含以上的指揮所，各級部隊一樣從事戰備整備工作，一旦演習狀況有任何調整時，國軍可以立即轉換。

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