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    首頁　>　政治

    學者：共軍不可能大規模封控台灣

    中國連兩天在台灣海峽中部、南部海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施「攔截扣押」等科目。學者昨研判，軍演目的主要是在恫嚇台灣，要大規模成功封控台灣不太可能。圖為共軍截至4月2日下午1時30分於我周邊海域從事「聯合演訓」概況。（國防部提供）

    中國連兩天在台灣海峽中部、南部海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施「攔截扣押」等科目。學者昨研判，軍演目的主要是在恫嚇台灣，要大規模成功封控台灣不太可能。圖為共軍截至4月2日下午1時30分於我周邊海域從事「聯合演訓」概況。（國防部提供）

    2025/04/03 05:30

    〔記者陳鈺馥、蘇永耀／台北報導〕中國連兩天在台灣海峽中部、南部海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施「攔截扣押」等科目。學者昨研判，軍演目的主要是在恫嚇台灣，要大規模成功封控台灣不太可能。

    台灣須提升全社會韌性防衛

    台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，從目前公布規模、時間點來看，中國軍演除實戰演練外，主要目的是威嚇台灣，在當前國際地緣政治上獲取一些籌碼。中國近年越來越有攻擊性，軍事侵台一直都在選項中，對台灣而言，須加快軍事整備，提升全社會韌性防衛。

    何澄輝分析，中國不太可能辦到全面封鎖，要將台灣四周封控有一定難度，因為台灣海空域是國際重要通道。一旦封鎖台灣，美日韓均受嚴重影響，台海航運貿易量佔全球逾五成，中國長期封鎖台灣，一定會招致國際反制。

    中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，這次中國軍演非常詭異，第一天沒有代號，第二天取了奇怪的「海峽雷霆」，聲稱是要嚴懲賴總統十七項策略，但總統三月十三日提出，四月一日才軍演也太慢，這和過去兩、三天內就發動軍演有些不同。

    王智盛提及，中共軍委會副主席何衛東傳被捕失蹤，中共可能軍事指揮體系有些狀況，正透過對台軍演出口轉內銷，藉由強硬的軍事力量，消弭一些內部聲音。

    國安團隊昨指出，共軍演習有內在與外部原因，台灣只是藉口、賴清德只是理由。最主要是外部意圖受挫，且內部人事鬥爭進入新高峰，因此選擇在美國國防部長赫格塞斯離開亞洲的第一時間，立即發動這樣的軍演。

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