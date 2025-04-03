為期2天 共軍稱環台聯合演訓結束

中國解放軍東部戰區昨對台發動「海峽雷霆-2025A」環台軍演，並於昨晚七時宣布連兩天的軍演結束。（取自網路）

2025/04/03 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨對台發動「海峽雷霆-2025A」環台軍演，在台灣海峽中部、南部海域，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，並在東海海域實施「遠程火力實彈射擊演練」，聲稱對重要港口、能源設施等目標實施模擬精確打擊，並於昨晚七時宣布連兩天的軍演結束；中國專家宣稱，共軍行動像變幻莫測的「魔術師」。

東部戰區發言人施毅昨上午八時表示，共軍在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

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中國專家吹捧共軍像「魔術師」

施毅指出，東部戰區陸軍部隊於東海相關海域，以PHL-191遠程火箭實施「遠程火力實彈射擊演練」，模擬針對重要港口、能源設施等精確打擊。

解放軍釋出影片，以實彈射擊畫面搭配「雷霆滾滾，堅決斬斷綠恐獨道」口號，稱凸顯對台獨勢力的強硬立場。該影片並以動畫模擬轟炸台灣多處，附上標語：「控能源通道、斷補給要道、堵疏泊暗道」。

共軍東部戰區昨晚七時透過微博宣布演訓任務「圓滿完成」。施毅宣稱，已全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力，戰區部隊時刻加強練兵備戰，「堅決挫敗一切台獨分裂行徑」。

中國央視則引述軍事科學院專家付征南的說法，指共軍前天「多向近抵台島」軍演並無公布代號，昨又發起有代號的軍演，透露出其根據戰場需要，可隨時調整作戰計畫的「變」。

付聲稱，解放軍已經到打牌時，會讓「對面」不知道白天或半夜打出來，甚至有「暗牌」，隨時可在「台獨分裂份子」意想不到的時、地和方式致命突襲，越來越像變幻莫測的「魔術師」。

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