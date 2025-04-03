中國無預警對台軍演 海巡署證實3艘海上民兵船參演

中國解放軍東部戰區昨上午宣布「海峽雷霆-2025A」軍演，持續威嚇台灣。圖為國軍逢甲艦監控共軍溫州艦。（圖擷取國防部發言人臉書）

2025/04/03 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨上午宣布「海峽雷霆-2025A」軍演，持續威嚇台灣。國防部昨召開記者會指出，截至下午二時許，我方偵獲中國出動十三艘軍艦、十艘海警船，以及卅六架次軍機，其中廿架次進入我應變區，海警與軍艦則環繞我廿四浬線環台部署；海巡署更證實，已掌握三艘疑似中國海上民兵船參演，國安單位皆有完整蒐證。

國防部：偵獲共軍49機艦、10海警船

對於共軍宣布實施「海峽雷霆-2025A」演練，國防部昨邀海巡署共同說明應處作為，參謀本部情次室次長謝日升中將表示，自昨天上午六時八分起，共軍東部戰區即於我周邊海空域實施海空聯合軍事操演，截至下午一時三十分，合計偵獲中國海上兵力軍艦十三艘、海警船十艘，及配屬山東號航艦編隊作戰艦八艘，該編隊目前位於我東南方約一九○浬處。

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謝日升指出，直至昨天下午二時許，陸續仍有共軍空中兵力進入，目前掌握有卅六架次共機，其中有廿架次逾越中線，進入我應變區。

作計室聯戰處處長董冀星少將強調，國軍昨起實施「立即備戰操演」因應，後續將視威脅及侵擾提升，評估是否進入加強戒備或提升戰備應變兵力。

海巡署副署長謝慶欽說，海委會前天九時起成立應變中心，艦艇部分，全程掌握中國海警船動態，海峽中線以東，目前偵獲九艘海警船，繞著我國廿四浬水域線航行，海巡以二至三艘艦艇對應一艘海警船，全程監控廣播驅離。

謝慶欽指出，海巡署分析中國海警船航行態樣，絕非所謂「執法巡查」，完全是對台灣的惡意騷擾、威脅恫嚇。他重申，海巡署和國防部絕對有信心有能力捍衛國家主權、保護民眾生命財產安全。

謝慶欽與謝日升皆證實，過去兩天，我方的確掌握到三艘疑似海上民兵船參與共軍軍演，雖距離花蓮港約一百四十浬遠，但先前軍演亦有遭遇中共民兵船配合海警實施灰帶襲擾情況，國安團隊皆有完整蒐證、嚴密監控。

針對共軍自稱像「魔術師」，國防部表示，共軍態度輕佻、視攸關生命的軍事衝突如「兒戲」，完全無視兩岸人民的生命財產安全，凸顯中共不負責任的本質，而其聲稱在台海執法等說法，更是完全違背國際規則與慣例。

軍方駁天然氣LNG船「掉頭避險」

此外，網傳有運載天然氣LNG船被軍演擋住「掉頭避險」，國防部與海巡署也嚴正澄清，並無商、漁船遭受中國海警登船臨檢或阻擋，兩艘LNG船皆為停滯海上排隊入港；國防部發言人孫立方表示，此類網路訊息有疑似為AI或其他機器人協同群體操縱的趨勢，目的是放大分化、威懾台灣社會的效果。

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