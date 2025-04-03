美準參聯會主席凱恩：維持台灣足夠自衛力

美國聯邦參議院軍事委員會一日舉行凱恩出任參謀首長聯席會議主席的人事聽證會。凱恩於書面答覆中提到，兩岸實力嚴重失衡，他將檢視台灣需求並提出建議。（美聯社）

2025/04/03 05:30

將檢視台灣實力及需求 並提出建議

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普提名的參謀首長聯席會議主席凱恩表示，台海兩岸軍力嚴重失衡，一旦他的任命案通過，他將檢視台灣需求並提出建議，持續支持台灣維持足夠的自衛能力。

台灣軍隊雖有成長 但規模仍小

聯邦參議院軍事委員會一日舉行凱恩的任命聽證會，凱恩事先提交長達八十九頁、多達二九三題的書面答詢，指出中國持續推進軍事能力現代化，並投資先進武器系統，能夠透過在台灣附近及整個區域進行行動、演習來投射力量。相較之下，台灣的軍隊雖然有所成長，但規模要小得多，且缺乏許多類似能力。

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凱恩說，中國已在軍事方面取得重大進展，包括調整軍事結構、部署現代本土系統、做好戰備準備，以及強化聯合作戰能力等，但解放軍在指揮能力、長程後勤、城市戰等方面仍有不足，也明顯缺乏現代戰爭經驗。凱恩承諾，一旦他的任命案通過，他將與國防部長及印太司令部（INDOPACOM）司令密切合作，檢視台灣實力及需求並提出建議，使台灣能夠維持足夠的自我防衛能力。

至於美國是否應明確表態，將對中國對台灣動武的任何行為做出軍事回應，以此做為嚇阻手段，即由「戰略模糊」轉為「戰略清晰」？凱恩指出，他的重點是落實川普目前的政策、即反對任何一方片面改變現狀。

中國威脅 真實存在且日益嚴重

凱恩強調，中國對美國在印太地區利益所構成的威脅，不僅真實存在且日益嚴重；美國需要與盟國和夥伴合作，阻止中國在印太地區的侵略。因此，印太司令部將以更全面的方式調整戰略規劃及優先事項，落實美日同盟現代化，並透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）對部署及協同作戰能力進行投資，擴大關鍵彈藥的聯合生產及維護作業。

F-16戰機飛行員出身的退役將領凱恩，將先晉升為四星上將，之後必須通過參院的批准程序，才能出任參聯會主席，這是美國當前法定最高層級軍職。

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