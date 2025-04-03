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    許智傑另名助理 隱瞞澳門行開除

    民進黨立委許智傑（資料照）

    民進黨立委許智傑（資料照）

    2025/04/03 05:30

    蔡姓助理︰未涉入共諜案

    〔記者李文馨／台北報導〕綠營立委助理傳涉共諜案，民進黨立委許智傑昨表示，盛姓前員工已於二○二二年離開辦公室，蔡姓前員工因有行蹤不明且交代不清，已請其離職。對此，蔡姓助理昨接受本報訪問坦言，去年十月曾赴澳門，「但就只是去走走」，強調自己並未涉入共諜案，也未被檢調調查；盛姓助理則說，「目前沒有回應」。

    立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉外洩機敏資料給中國，外傳還有民進黨立委辦公室，有助理以撰寫論文為由赴澳門，行程交代不清，辦公室約談後請辭。

    知情人士表示，許智傑辦公室的蔡姓助理二○二二年底到職，到職前在某大學國家發展與中國大陸研究所就讀博士，並正撰寫兩岸議題相關的論文。

    知情人士指出，蔡姓助理去年底開始行事詭異，包含頻繁健身、在意外表，並頻繁請連假，辦公室約談也交代不清，多次約談後才承認曾赴澳門，但未交代原因，因此今年三月中自請離職。

    蔡姓助理昨受訪表示，他把累積的特休假全部用完，沒有多請假。他坦言，去年十月去澳門遊玩，就是單純去走走，並強調「自己並未涉入共諜案，也未被檢調調查」。

    對於辦公室指控他多次隱瞞行蹤，他回應，「就只有問過一次而已」，當時就回覆去澳門，由於該事件對內部不太好，他顧全大局自請離職。

    有關前員工涉及間諜事件，許智傑辦公室回應，盛姓助理過去因工作狀態及私人生活問題，於二○二二年離開；上個月發現前員工蔡姓助理，因課業問題行蹤有可疑之處且交代不清，已請其離職。

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