前助理盛礎纓捲共諜案 多名綠委驚訝

民進黨立委羅美玲（資料照）

2025/04/03 05:30

上月才離開羅美玲辦公室

〔記者陳政宇、劉宛琳、陳昀／台北報導〕前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓傳出遭中國情報單位吸收，同樣曾為盛男前老闆的許智傑、郭昱晴、羅美玲等民進黨立委，聽聞此事皆備感驚訝，也呼籲相關單位依法嚴辦、各界都要提高警覺，「不知道中共滲透這麼嚴重，匪諜就在我們身邊」。

立院國民黨團則痛批民進黨整天抹紅在野黨立委通匪，結果「匪諜就在本能寺」；並指盛礎纓就在罷免國民黨立委的罷團中，譏諷說：「現在是共諜在罷免藍委嗎？」「原來民進黨發動罷免是受到中南海的指示？」

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國民黨團酸「匪諜就在本能寺」

據了解，盛礎纓在綠營助理圈頗為積極，除了游錫堃辦公室外，也曾待過新北市議員周雅玲服務處，以及高嘉瑜、許智傑、郭昱晴、羅美玲等民進黨立委辦公室，並於上月中旬離開羅辦。

盛礎纓去年底曾在民進黨助理群組發文，提醒大家留意一位曾赴中就學的求職者，若讓其進入立院工作，可能存在一定風險。

「真的沒想到，匪諜就在我們身邊」，許智傑昨受訪直言，他很意外。盛礎纓在其辦公室大概待一年，主要是幫忙寫法案。許也提醒，這不是個案，中共可能滲透台灣的各級民代和各級機關，必須更加提高警覺，民進黨中央也必須正視此事。

郭昱晴說，盛礎纓去年七月曾短暫待過她的辦公室，後來因與其他同事相處有一些狀況，就請他離開，前後待不到兩個月。盛男負責的工作為社群小編、剪影片、製作圖卡等，不會接觸到機密資料。

羅美玲透露，聽到消息非常驚訝，盛礎纓在其辦公室工作只有幾個月時間，負責準備質詢的部份，並未經手機敏資料；後來以生涯規劃為由離開，而辦公室這兩天才知此事，目前就讓檢調調查。

國民黨團書記長王鴻薇表示，這名共諜窩藏在民進黨辦公室非常久的時間。民進黨不停稱在野黨立委親中是共匪立委，結果匪諜原來就在本能寺。最離譜的是，在新北市汐止區以民進黨議員周雅玲服務處掛名「山田孝之」為名，製作梗圖收取罷免藍委連署書的人就是盛礎纓。

國民黨立委廖先翔也說，盛礎纓就在罷免他的罷團裡，「沒想到，我成了共諜最想罷免的人」！

王鴻薇質疑，窩藏在民進黨的共諜不只盛礎纓。國民黨團首席副書記長羅智強也問賴清德總統，擔任副總統時的諮議是否涉及共諜案？是否遭收押？

總統府發言人郭雅慧回應說，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，都應受到最嚴厲的制裁。

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