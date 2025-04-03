游錫堃︰盛礎纓因「行為異常」未續聘

前立法院長游錫堃（資料照）

2025/04/03 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓傳出被中共吸收，捲入共諜案。游錫堃（見圖，資料照）昨對此表示，對本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱；他並指盛任職時「行為有點異常」，因此不滿一年未再續聘。據了解，盛礎纓被認為「異常積極」要參與機密國會外交相關作業，並於游接見外賓時，常「不請自來」、不停拍照。

游見外賓時 常不請自來不停拍照

游錫堃透過辦公室發出三點聲明，首先，他對本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱。其次，經人推薦，盛於二○二二年四月中旬到職，因發現其行為有點異常，於二○二三年一月未再續聘。游並說，發現其行為有點異常時，因在農曆新年前，所以等到春節後，才請其離開。

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據指出，盛礎纓雖掛名在立法院長辦公室，但其職務是分派擔任立院顧問周雅淑的助理，不在院長辦公室裡。

不過，盛到任後，正值武肺疫情解禁，國會外交逐漸恢復，加上游高度重視，二○二二年七月並率跨黨派立委前往捷克、立陶宛及法國訪問，還會晤對方高層等不公開行程。游院長辦公室於行前進行的機密會議，原不屬國會外交團隊的盛礎纓，主動要求參加。雖然盛未隨行訪團，但已使游身邊人士有所警覺。

此外，游錫堃擔任國會龍頭，外賓來訪密集，進行閉門會談時，盛礎纓常「不請自來」，而且不停拍照，也特別引起注意。奇怪的是，雖表達對國會外交有興趣，當被詢問負責處理游錫堃社群媒體Ｘ，盛卻推稱英文不佳而拒絕。

相關人士也說，盛在社群媒體，不乏貼出挺台獨等政治內容，塑造「比民進黨還民進黨」的形象，也經常貼出去哪家店「訂製高級西裝」的動態訊息，因花費與其收入不相稱，讓人感到不尋常。

曾參加民進黨外交培力營 赴美參訪

相關人士說，盛擔任過民進黨立委高嘉瑜、許智傑助理，然後以「家境貧寒，但很上進」等理由被推薦到立法院長辦公室。從游辦離開後，再到周雅淑之妹、新北市議員周雅玲服務處當助理，然後去民進黨前立委羅致政選舉團隊。新一屆立院，先後擔任民進黨立委郭昱晴與羅美玲的助理，去年獲選參加民進黨國際部主辦「外交培力營」，赴美參訪。

盛礎纓案傳開後，有媒體一度用「她」指稱盛。事實上盛確實畢業於彰化女中，學生階段二度改名，大學時轉換性別為「他」。

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