與白狼同框 區桂芝︰主動謝謝他支持

北一女教師區桂芝被爆與統促黨主席張安樂同場相談甚歡，區表示當天是她主動上前對張表達感謝。（取自周玉蔻臉書）

2025/04/03 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市北一女中國文老師區桂芝上中國官媒，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」，引發爭議；昨又被爆出與統促黨主席、白狼張安樂同場相談甚歡，民進黨台北市議員林延鳳質疑她是否還適任教師。區桂芝表示，張安樂先前多次透過朋友向她表達支持，當天是首次見面，她主動上前表達感謝。

議員促北市教局調查 區是否還適任教師

區桂芝過去怒斥一○八課綱刪除顧炎武的《廉恥》，是「無恥課綱」，聲名大噪。昨天曝光的照片可看出是三月廿二日在新北市新莊區舉辦的「中華眷村文化發展總會二○二五春季聯歡晚會」，區桂芝與張安樂言談甚歡。對此，有人質疑：「廉恥呢？」

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民進黨台北市議員林延鳳批評，老師在學校教學生不要接觸幫派，區桂芝卻與有黑道背景的人站在一起，甚至相當熟識，教育局應該好好調查跟審酌她是否還適任教師。

區桂芝昨受訪表示，當天她以眷村子弟身分參加活動，首次與張安樂碰面；張先前曾多次透過朋友表達對她的支持，平時兩人沒機會見面，因此她主動上前致謝。她質疑說，當天活動有七、八百人參加，有很多名人到場，難道這些人都有問題嗎？

她認為自己現在一言一行都被放大解讀，但公道自在人心，「網路上很多喜歡移花接木的把戲，隨之起舞就太沒智慧了，網路謠言就由他們去放吧，清者自清」。

教育局對此事不表達意見，只說之前已查證區桂芝沒有違反教育中立。市長蔣萬安在出席里長座談前回應北一女禁止教職員工接受中國官媒採訪的作法，強調尊重學校及老師達成共識的決定，只要不違反教育中立，市府就會做老師的後盾。

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