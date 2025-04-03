綠委通過提案︰周萬來應送懲戒

民進黨黨團昨擺放協尋周萬來看板，諷刺未列席司法委員會的周萬來。（記者王藝菘攝）

2025/04/03 05:30

周缺席司法委員會 韓國瑜幫「請假」 引發綠委不滿

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜昨發函替秘書長周萬來等幕僚「請假」，為周等人不列席司法及法制委員會背書，引發民進黨立委不滿，認為於法無據，除當場撕毀函文，並在藍白立委均缺席的情況下通過臨時提案，譴責周等人議事不中立，違反「公務員服務法」應移送懲戒，同時也針對立院赤化、危及國安向高檢署舉發。

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立院司法及法制委員會昨邀請周萬來、議事處長高百祥等人就國會擴建等議題專題報告。民進黨團發出甲級動員，但會前韓國瑜卻突然發函表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，他是會議主席，宜於協商會議中處理，因此本次司法委員會邀請幕僚長等人未便出席，尚祈諒解。

對於韓國瑜以一紙函文替周萬來等人「請假」，民進黨立委高度不滿。立委吳思瑤痛批，這實在是比荒謬更荒謬，無法無天，韓國瑜一定要為這種民主失序負起全責。

民進黨籍召委莊瑞雄說，過去在立院裡，哪怕在政黨協商，各委員會做專案報告的比比皆是；二○二三年食安報告已進入協商，國民黨提案到委員會報告，還是要來備詢。民進黨團總召柯建銘隨後發言一個半小時，痛批藍白毀憲亂政，並於會中提出臨時提案，且無異議通過。

莊瑞雄︰「周亂來」變「周不來」

臨時提案內容共三項，包括：嚴厲譴責周萬來、高百祥，歷來議事不中立情事，又未出席委員會，迴避監督；周、高違反「公務員服務法」，應移送懲戒；立院赤化日益嚴重，危及國安，在此舉發，請高檢署進行偵辦。

吳思瑤批評，韓國瑜胡亂引用「立法院各委員會組織法」第二條規定，若周萬來主張「委員會只限進行院會交付的議案」，那麼未來所有重要專題報告、重大時事議題，都不能排案？

在散會後，莊瑞雄等人前往韓、周辦公室抗議，但二人再度神隱。莊痛批，周萬來變「周亂來」，現在更成為「周不來」，荒唐！

國民黨團則表示，根據立法院各委員會組織法第二條，非法會議所做的懲戒決議當然自始無效，呼籲柯建銘和莊瑞雄，要公器私用前，請先熟讀議事規則、內規；立法院不是民進黨違法亂紀、恣意妄為、動輒以政治力恐嚇基層公務員的地方，更不是柯說了算。

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