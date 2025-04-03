北市五藍委批中共軍演 綠營︰立院應提共同聲明譴責

國民黨台北市五位立委昨齊呼「譴責軍演，首都備戰」。（記者王藝菘攝）

2025/04/03 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕中共軍演宣傳影片出現台北一○一、漢口街等地標，國民黨台北市五位立委昨齊呼「譴責軍演，首都備戰」，要求國防部、北市府和內政部應共同舉行首都備戰演習，確保首都安全、捍衛人民。民進黨立委則呼籲，希望在野黨是真心，而非因害怕罷免而掉鱷魚眼淚，呼籲支持國防預算，也期盼立法院能對共軍挑釁提出共同聲明。

綠委盼在野黨真心、而不是怕罷免

國民黨台北市立委王鴻薇、羅智強、李彥秀、賴士葆、徐巧芯昨召開記者會。王鴻薇表示，中共宣傳影片和衛星定位居然出現台北市的一○一大樓和漢口街，這是共軍第一次明確釋出攻擊目標，顯然陸方情蒐升級，打擊目標更加明確，國防部應該升級看待。

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羅智強表示，中共針對性的軍事威嚇和演習，不管是民防、救災、物資，包括內政部、國防部都要有全面性的演習。賴士葆表示，共軍聲稱對台灣重要港口、能源設施等模擬目標進行「精確打擊」，確實對於我國高度仰賴進口火力的能源配置有極大威脅，應該考慮是否重啟核電。徐巧芯指出，我國絕大多數人口及工業基礎，以及經濟生產能力都是集中在西部，預想以中共目前打擊能力，醫療藥品及血液儲備等都非常重要。李彥秀表示，民防韌性要趕快處理，支持台北市長蔣萬安對此能有更積極的作為，國防部有責任協助演習。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，希望藍委在政策面及預算面都能給予支持，也期盼藍委一貫地勇敢譴責中共，永久與台灣人民站在一起，而非因為害怕罷免、基於政治需求，而做出一時性聲明；最好是立法院朝野共同提出一致性的立場聲明，譴責中共軍演。

民進黨立委林楚茵表示，大罷免民意的展現，讓這些北市的藍委不得不演一齣反共大戲，實際上就是立委「保位戰」，到底是不是鱷魚的眼淚，其實民眾都看得很清楚。

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