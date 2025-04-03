支持罷藍委 遭踢出空官校友群組》徐柏岳︰終於脫離幫派式舔共集團

退役飛官「鷹爸」徐柏岳4月1日徐柏岳出席「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」記者會。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/03 05:30

〔記者黃靖媗、吳哲宇、林哲遠、方瑋立／台北報導〕退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳一日公開力挺大罷免，隔日卻因此被踢出空軍官校校友群組。徐柏岳則透過社群媒體表示，他心中很釋然，終於可以脫離這種幫派式的舔共集團，「真的很爽」。

徐柏岳一日出席「退役將領挺身反共護台」記者會，呼籲退伍軍人堅持民主、堅決反共，看清楚「假藍真紅」的國民黨，將親中、舔共立委逐出國會。結果徐柏岳昨日不僅被踢出空軍官校校友群組，更被多個軍事粉絲專頁指控曾在一九九五年台海危機期間「跳機逃美」。

請繼續往下閱讀...

對於被踢出校友群組，徐柏岳在社群媒體「Threads」表示，他心中很釋然，終於可以脫離這種幫派式的舔共集團，他的孩子看了也哈哈大笑，並表示，「其實舔共的人他們心中恐懼，寧可自甘為奴也不願意守護民主家園」。

徐柏岳受訪表示，他很高興能脫離該群，因為眾所周知，陸軍是洪門、海軍是青幫，他已脫離學長學弟制的幫派恐懼化管理，接觸到自由，他很高興。

針對曾跳機逃美的指控，徐柏岳反駁，「如果我當時是真的跳機逃官，回台就應該被判軍法才是啊！」說明他當年是因機密國安任務去美，回國馬上就向軍法處報到，現在更合法領退休俸。

國防部︰非空軍官方群組

民進黨立委林楚茵指出，在群組中贊成把這位挺台灣、保台灣、愛台灣的「台灣鷹爸」踢出群組的人，其中一位是現任空軍司令部作戰副參謀長曹定明。她質疑，「身為空軍司令部作戰副參謀長，沒有所謂個人行為，其發言也代表空軍立場，空軍無法容忍反共言論？」林呼籲國防部、空軍司令部應立刻進行調查。

國防部發言人孫立方回應，上述群組並非空軍官方設立群組，屬於軍校同學之間私人性質的群組。在群組中表達什麼意見、情形如何，細部狀況仍須瞭解。國防部必須強調，堅守行政中立、依法行政是「國防法」一貫規定的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法