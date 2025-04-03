作家丘美珍向國民黨支持者喊話︰親共立委「愛的是權力 不是你」

「公民罷免影片計畫」第四部作品紀錄短片昨日上線，由導演楊力州執導、藍營後代作家丘美珍親自獻聲。（取自Taiwan Action頻道）

2025/04/03 05:30

罷免影片第4彈 藍營第二代發聲

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第四部作品《他們愛的不是你》紀錄短片昨日上線，由計畫發起人導演楊力州執導，並取材自作家丘美珍的同名詩作；丘也親自獻聲，道出她身為藍營後代，發現國民黨從反共轉為親共的心路歷程。

日前丘美珍在社媒發布《他們愛的不是你》這首詩後，獲得大量回響，讓楊力州讀了非常感動，近日向丘表達希望拍攝這首詩作，她立刻爽朗答應。

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丘美珍在短片中強忍激動道出：「昨天是我爸爸的忌日，終其一生，他都是國民黨員。但是，終其一生，他都反共。他前半生飽經戰亂，家破人亡，都是因為共產黨。我想著爸爸離開家鄉的動盪歲月，寫了這首詩，用來獻給父親。」

詩中從離鄉背井來台的少年、保家衛國死裡逃生的軍人、節衣縮食養育子女的少婦、保衛人民的警員，一直到一波波社運中，走上街頭爭取權利的年輕人，丘美珍細數數十年歲月中為台灣奮鬥的每一個小人物。

導演楊力州︰跨越同溫層出來連署

這些小人物愛的是沒有共產黨的世界，是他們的國家和家人，是民主自由，不是傅崐萁、李彥秀、王鴻薇、葉元之、廖偉翔這些立委。她以沉痛心情道出許多以台灣為家的藍營支持者的心聲：「不久之後，立法院的大門在你身後轟然關閉，你終於發現，你的同志愛的只是權力，不是人民。」

楊力州透露這部短片希望藉此跨越同溫層，而丘美珍分別來自外省、本省的「芋頭番薯」家庭背景，是許多台灣家庭的縮影。「我覺得他們在這次大罷免中一定會焦慮，因為他們知道真理和公義是什麼，可是來自於身體有一半血緣的那個掙扎，讓他們跨不出那一步走出來連署」。

楊力州強調，想要以這部影片讓這群人知道，其實我們都是同一個國家的，「我們彼此之間沒有敵意，我們其實是非常溫柔地在看待每一個人不同的成長背景，所以才會做這部影片」。丘美珍以這首詩獻給終其一生反共的父親，導演楊力州也希望以本片獻給每一個以台灣為家的人。

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