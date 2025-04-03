花蓮議長張峻站出來：罷免傅崐萁 強調國民黨須切割傅 才能避免邊緣化

花蓮縣議會議長張峻公開表態挺罷傅，將協助爭取鄉親出來二階連署。（記者花孟璟攝）

2025/04/03 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕無黨籍的花蓮縣議會議長張峻昨投出震撼彈，公開力挺罷免立院國民黨團總召傅崐萁，不僅在地方報刊登頭版半版廣告，臉書也公開罷傅。張峻說，出社會以來就是傅崐萁、徐榛蔚兩夫妻輪流主政，花蓮最大的建設就是傅家的「九五至尊大樓」，傅所作所為已讓黨內分裂、被黨內大老形容是「病毒」，國民黨必須和傅崐萁切割，才能重回往日榮光。

「黨內大老指不除傅會被拖下水」

張峻昨天一早臉書貼文的同時，還在花蓮地方報「更生日報」刊登頭版半版廣告，在媒體大篇幅報導後，造成花蓮泛藍陣營大地震，地方網路群組瘋傳張峻挺罷傅的新聞，群內一片崩潰聲「要力挺傅總召」。

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「最近常接到國民黨中央有長官來電話關心！」張峻說，國民黨內大老沒在怕傅崐萁被罷免，反而希望儘快將傅罷免掉。他們形容傅崐萁為「病毒」、「腐肉」，若不及時切除，國民黨也會被拖下水。至於是「哪一些大老」，張峻指不方便公開說，強調罷傅是避免國民黨邊緣化、泡沫化的方法。

無黨籍議員將串連 衝刺二階連署

花蓮縣議會無黨籍聯盟共十三人，總召楊華美上週六開第一槍，加入罷傅連署行動。張峻表示，目前罷傅連署書數量遠不及二階段門檻，為此他要站出來，其他無黨籍議員們也陸續串連，近期會集體宣示挺罷傅。

張峻強調，傅崐萁在花蓮長久以來的操作就是操弄分裂，縣議員監督縣府天經地義，議會卻分成兩派，變成縣府橡皮圖章的一派有糖吃、有補助款，不乖的一派則一毛都沒有，造成花蓮縣廿幾年無法進步。

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