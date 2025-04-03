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    反對中共在台灣周邊軍演 白宮：維護台海和平

    因應共軍聯合演訓，國軍展開立即備戰操演，空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊接獲命令後，隨即進入戰術位置。圖為天弓三型飛彈完成放列。（軍聞社﹜

    因應共軍聯合演訓，國軍展開立即備戰操演，空軍防空暨飛彈指揮部所屬部隊接獲命令後，隨即進入戰術位置。圖為天弓三型飛彈完成放列。（軍聞社﹜

    2025/04/03 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）一日表示，美國總統川普強調維護台灣海峽和平的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申美國反對任何片面以武力或脅迫行為改變現狀的意圖。

    川普鼓勵兩岸問題和平解決

    美國國務院同日更對中國軍演兩度表態。一名發言人向中央社表示，中國沒有正當理由在台灣周邊進行不負責任的威脅和軍事施壓行動，美方正密切關注中國的軍事活動；中國的軍事恐嚇手段不斷升級，只會加劇緊張局勢，破壞兩岸和平穩定；面對中國的軍事、經濟、資訊和外交壓力，美國將持續支持台灣。

    稍後，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）發表聲明，強調美國支持台海的和平與穩定，反對以武力或脅迫手段片面改變現狀；面對中國的恐嚇策略和破壞穩定的行為，美國持續對台灣等盟友和夥伴做出持久承諾。

    美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）辦公室也譴責中國軍演，強調台灣是美國在全球衛生、先進製造等領域不可或缺的夥伴，「當夥伴面臨脅迫時，美國無論何時何地都必須堅定予以支持」。

    歐盟、日本 關切中國軍演

    歐盟對外事務部（EEAS）和日本政府也對中國軍演表達關切。

    對此，中國外交部發言人郭嘉昆二日聲稱，「少數國家和組織」的指責「罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政」，中方堅決反對，中方軍演「是對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權、安全和領土完整的負責任之舉」，「任何外部勢力無權對此說三道四」。

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