共軍「多向抵近」軍演 專家：玩文字遊戲

共軍於我周邊海域從事「聯合演訓」情況。（記者方瑋立翻攝）

2025/04/02 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨無預警宣布對台「多向抵近」軍演，軍事專家認為，此次軍演本質上仍為「灰色地帶襲擾」，與去年中國對台「聯合利劍」和無名演習並無太大差異，而其中企圖奪取「綜合制權」、要道封控或聯合打擊等操演課目也大同小異，突襲實施演習應與中國內部權力紛擾與鬥爭有關。

針對共軍新創「多向抵近」名詞，國防院國家安全研究所研究員沈明室說明，「多向」指不同方向或武器平台，意圖驗證對台未來各項軍事行動。如解放軍東部戰區所稱「海空戰備警巡」出動海警策應，奪取制空、制海、制電磁權的「綜合制權」，以及聯合打擊包括出動火箭軍等，都是共軍軍演過去曾出現的課目。

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國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌也認為，共軍是在玩「文字遊戲」。此次軍演的意涵與「聯合利劍」並無太大差別，只是著重項目不同，如「聯合利劍Ｂ」明顯針對重要港口，但本質上還是「灰色地帶」衝突。

至於中國無預警演習原因，沈明室直言，當然與中國內部情況有關，在總統賴清德定調中國為「境外敵對勢力」後，中國不得不採取強硬行動，否則內部容易受到政敵譴責，但外部又不能升高衝突或讓美國認為中共在對台武力壓迫的窘況。

「多少有宣示意味！」舒孝煌也認為，軍演有可能是中國國家主席習近平在東部戰區司令被拔官後，須對內對外展示仍可掌握軍權。

不過，舒孝煌示警，國軍當然會擔心「由演轉戰」，但這可以依據共軍部署情況及徵候判斷，但國軍頻繁出動因應，無論在油料、心理、人員等各方面，都是滿大的消耗戰。

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