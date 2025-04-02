朝野譴責中共 綠批藍一面反共一面親共

共軍昨宣布在台周邊軍演，國防部表示，全體官兵嚴陣以待，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對，有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全。（取自國防部臉書）

2025/04/02 05:30

〔記者施曉光、林哲遠、陳昀／台北報導〕共軍昨天宣布組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」軍演，朝野政黨均表達譴責。國民黨表示，中共此舉恐造成台海緊張，徒增風險；民眾黨呼籲中共懸崖勒馬；民進黨痛批中共恫嚇台灣人民，質疑國民黨一面喊反共、一面親共，「不敢對共產黨說不」。

國民黨昨正告中共應當克制，勿傷害兩岸善意對話的空間，隨兩岸敵意螺旋上升，呼籲對岸放下武力、和平共處，賴政府則應以對話取代對抗，避戰取代引戰。

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國民黨強調，國民黨的「2D戰略」才是保台、愛台之道，反觀賴清德總統的「賴十七條」發布後，不僅壓縮兩岸對話空間，更加劇台海緊張局勢，只剩下對峙與演訓。

民眾黨主席黃國昌表示，對於中共用武力恫嚇台灣，民眾黨表達強烈譴責，以這種方式對於台灣自由民主進行威嚇，只會讓台灣人對於中共的反感愈來愈強烈。台灣有自己的民主法治制度，來對抗民進黨政府的專制獨裁與破壞法治，呼籲中共懸崖勒馬。

民進黨發言人吳崢、韓瑩昨開記者會，中共透過新華社釋出軍演「進逼」的照片，赤裸裸地以武力恫嚇台灣人民，如此惡劣的行徑，明顯就是國際的「麻煩製造者」、也是區域穩定的破壞者，嚴厲譴責中國軍演以武力恫嚇台灣人民。

吳崢、韓瑩並質疑國民黨副主席夏立言、馬英九基金會執行長蕭旭岑近日接連赴中訪問，國民黨「一面喊反共、一面親共」，蕭還特別嗆聲無懼賴清德總統「十七條國安措施」，幫著中共攻擊賴清德總統，虛偽手法令人不齒；國民黨「不敢對共產黨說不」，真正效忠的對象昭然若揭。

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