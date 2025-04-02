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    首頁　>　政治

    菲參謀總長：台若遭入侵 將波及菲國

    美國國防部長赫格塞斯（左）與菲律賓參謀總長布勞納3月28日在奎松市的阿吉納爾多營地（Camp Aguinaldo）進行儀隊檢閱。赫格塞斯此行旨在強化美菲軍事合作，以因應區域緊張局勢。（路透）

    美國國防部長赫格塞斯（左）與菲律賓參謀總長布勞納3月28日在奎松市的阿吉納爾多營地（Camp Aguinaldo）進行儀隊檢閱。赫格塞斯此行旨在強化美菲軍事合作，以因應區域緊張局勢。（路透）

    2025/04/02 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納一日表示，一旦鄰國台灣遭到入侵，菲律賓將「無可避免地」被波及，因此菲軍應該開始規劃行動，以應對中國可能發動的攻擊，並警告中國正試圖滲透菲律賓軍方及其他重要機構。

    中國正試圖滲透菲國軍方

    布勞納在呂宋島發表前述言論之際，中國人民解放軍正在台灣周邊舉行大規模演習，聲稱此舉為「封鎖台灣」的實戰演練。三月初，菲律賓駐美大使羅慕德斯也曾表示，若台灣海峽爆發衝突，菲律賓與美國備有緊急應變計畫，但未進一步說明內容。

    布勞納向當地駐軍表示，「開始規劃行動，以應對台灣可能遭入侵的情況。我們的作戰範圍將擴大，因為如果台灣發生衝突，菲律賓不可避免地會被捲入。」

    菲軍肩負撤離25萬在台菲勞責任

    儘管布勞納並未明指「可能的入侵者」，但外界普遍認為他指的是中國。布勞納強調，菲國武裝部隊應該有「我們已經處於戰爭狀態」的心理準備，並表示軍方將肩負撤離約廿五萬名在台菲籍勞工的責任，但未透露具體行動計畫。

    布勞納強調，菲律賓將於本月廿一日與美國舉行年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，呂宋島將是關鍵演習區域，「這些地點是我們認為可能遭受攻擊的區域…我們必須做好準備。」

    菲國陸軍與美太平洋陸軍約五千名官兵，已於三月廿四日展開為期三週的年度「堅盾」（Salaknib）聯合演習，這是「肩並肩」演習的一部分，聚焦領土防衛以及大規模部隊部署的指揮訓練。

    美國與菲律賓在一九五一年締結共同防禦條約，美國國防部長赫格塞斯三月廿八日訪問菲律賓時強調：「朋友必須肩並肩嚇阻衝突，確保航行自由…透過實力達成和平才是千真萬確的事情。」並重申美國對共同防禦條約堅若磐石的承諾。

    布勞納還警告，中國已在菲律賓展開統戰工作，試圖滲透學校、商業機構、教會，甚至軍隊內部。此外，菲律賓也面臨來自中國的網路戰、資訊戰、認知戰、政治戰。

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