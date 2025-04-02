AIT批中國 軍事施壓行動毫無道理

中共對台軍演出動多支海警艦艇編隊，在台海周邊「執法巡查」，聲稱按「一個中國原則」依法管控台島。（圖擷取自微博）

2025/04/02 05:30

總統府譴責中國片面升高區域情勢 公然挑戰國際秩序

〔記者黃靖媗、陳昀、國際新聞中心／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區昨日宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，聲稱是針對「台獨分裂勢力」的嚴重警告和有力遏制。美國在台協會（AIT）發言人批評，中國在台灣周遭的不負責任威脅與軍事施壓行動毫無道理，將地區安全與繁榮置於險境，美國將繼續支持台灣。

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歐盟：反對透過武力改變現狀

歐盟外交與安全政策發言人一日指出，中國軍演加劇台海緊張局勢，台海的和平與穩定對區域及全球安全與繁榮具有戰略重要性，歐盟對維持台海現狀有直接利益，「我們反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的行為」。發言人強調，呼籲各方保持克制，避免採取可能進一步升高緊張局勢的行動，並應透過兩岸對話來解決問題。

AIT發言人說，他們密切關注中國解放軍在台灣附近的活動，中國日益升級的武力恐嚇策略只會加劇緊張局勢，並破壞兩岸和平穩定。中國也展現自身的不負責任，並無疑地將地區安全與繁榮置於險境。

AIT發言人表示，中國在台灣周遭不負責任的威脅與軍事施壓行動毫無道理，面對中國的軍事、經濟、資訊與外交施壓，美國將會繼續支持台灣。

總統府昨表示，對中國片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序嚴厲譴責，賴總統第一時間已指示國安與國防等相關單位嚴密應處，政府有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

副總統蕭美琴則在臉書貼文指出，中共解放軍不斷藉故在印太地區生事挑釁，頻頻惡意威脅恐嚇、破壞區域穩定。國軍沉著以對，守護主權和自由民主的生活方式，做和平穩定的捍衛者，更需我們團結一致的支持。

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