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    首頁　>　政治

    五大窒礙難行 警察人事條例 政院提覆議

    行政院長卓榮泰昨主持臨時院會，通過「警察人事條例覆議案」覆議案，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰昨主持臨時院會，通過「警察人事條例覆議案」覆議案，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。（行政院提供）

    2025/04/02 05:30

    所得替代率80％衝擊退撫財務

    〔記者陳鈺馥、謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院一月三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將警消、海巡、移民、空勤總隊退休所得替代率調升為八十％。行政院昨召開臨時院會通過覆議案，指修正條文有五項窒礙難行之處，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

    據銓敘部估算，未來五十年基金收入減少和支出增加合計一千七百餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，亦即全體納稅人共同負擔。

    傅崐萁嗆：立法院一定會否決

    國民黨團總召傅崐萁對此表示，國民黨團深表遺憾，只要行政院正式提出覆議案，立法院一定會否決。

    在藍白立委聯手下，立法院一月七日三讀通過「警察人員人事條例修正案」，並遲至三月廿四日才將修正案函送行政院。

    卓榮泰主持政院臨時院會時表示，經研議後，確有五項窒礙難行之處。一、大幅增加政府財政歲出，沒有依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源。二、破壞退休撫卹制度公平性，違反平等原則及世代正義。三、衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。四、影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔。五、納入未適用此條例的移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。

    卓榮泰說，這五點都導致法律適用顯有窒礙之處，因此呈請總統核可後，移請立法院覆議。請立院再次審議法案內容，找出符合國家利益最大共識，妥適回覆公民社會與各界訴求。

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