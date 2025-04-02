中國無預警對台軍演 國防部痛批國際最大麻煩製造者

中國解放軍東部戰區昨無預警宣布「多向抵近」對台軍演，國防部痛批，中國是國際最大的「麻煩製造者」。（記者羅沛德攝）

2025/04/02 05:30

共軍出動山東號航艦等機艦 「多向抵近」

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨無預警宣布「多向抵近」對台軍演，出動七十一架次軍機，還有包括「山東號」航艦編隊等廿一艘軍艦及海警船編隊，在台海周邊演訓。國軍自昨上午十時起實施「立即備戰操演」因應，全程嚴密掌握共軍機艦動態。國防部痛批，中國窮兵黷武，公然挑戰國際秩序、破壞穩定現狀，是國際最大的「麻煩製造者」。

共軍東部戰區宣布昨日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」演訓，並同時出動海警、發出多項心戰文宣，宣稱向「台獨分裂勢力」嚴重警告。

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國軍「立即備戰操演」 防制敵軍由演轉戰

國軍實施「立即備戰操演」因應，各級部隊保持高度戒備，防制敵軍可能之封鎖或「由演轉戰」，同時掌握共軍及海警動態，與海巡相互策應。國防部強調，國軍全體官兵嚴陣以待，捍衛國家主權和人民安全。

國防部召開記者會痛批，中共窮兵黷武增加軍事活動，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。中共軍方內部貪腐嚴重，「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，更凸顯其外強中乾窘態。

對於中共發布多則短影音進行宣傳，國防部發言人孫立方表示，中共宣傳戰對台灣民眾會產生多大影響與效益，「我個人是滿存疑的」，且昨天是四月一日，剛好是民間的愚人節，中共選在這一天軍演，到底能夠對台灣民眾傳達什麼訊息，「我也相當保留」。

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