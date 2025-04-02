中國海警多點開花襲擾 恐亂至8月

中國海警船（左）3月闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速反應，巡防艇（右）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

2025/04/02 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕中國昨在台灣周邊組織「多向抵近台島」軍演。海巡署副署長謝慶欽揭露，中國海警船今年已多次穿越東沙限制水域，干擾我方驅離中國越界漁船，三月上旬於我外離島周邊透過三項行動「多點開花」灰帶襲擾、釋放警告訊號，研判到八月下旬都還有相關襲擾行動。海巡將與海軍協調任務應對，並師法菲律賓「透明戰略」公開其作為，結合國際上理念相近國家共同應處。

謝慶欽近日在一場簡報會表示，去年起東沙越界中國漁船驟增，去年二月發生「中國快艇金門翻覆案」後，中國海警船對金廈海域展開常態化襲擾編隊行動，並在限制水域內繞島、登檢中國漁船、刻意突入限制水域內，試圖弱化台灣管轄權，至今已六十四次以常態執法為由，每月航經限制水域不停歇，「這不是常態執法，是惡意操弄」。

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謝慶欽指出，三月十一日前後，我外離島周邊發生三項行動，可能經中共高層授意，藉機「多點開花」進行灰帶襲擾，釋放警告訊號。首先在東沙水域，三月十一日中國漁船進入東沙水域施放小舟、隔日中國海警船在限制水域內登檢被我方驅離的「粵茂濱漁四一一七七」漁船；十二日「延平二號」闖入金門限制水域佈放不明水下載具、隔日四艘中國海警船編隊航行；十二日晚間中國海警船在馬祖登檢我國籍「興大發一號」並試圖帶返黃岐未果。

謝慶欽研判，中共未來仍可能在東沙海域對台展開壓迫行動，短期中國海警船可能隨同中國漁船進入東沙襲擾，或自黃岩島等區域返航途中刻意航經線內；在五月至八月中旬中國公告的伏季休漁期，海警可能藉執法名義常態在周邊海域襲擾；八月下旬休漁期結束初期，不排除海警在東沙執行專項襲擾行動。

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