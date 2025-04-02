中共軍演》國軍成立應變中心 全程嚴密監控

國防部昨下午召開記者會，針對中共聯合演訓國軍應處作為向外界說明，國防部情次室次長謝日升出席記者會。（記者羅沛德攝）

2025/04/02 05:30

〔記者方瑋立、陳政宇、國際新聞中心／綜合報導〕中國解放軍東部戰區昨突宣布對台針對性軍演，並祭出動畫醜化我國總統、威脅首都等文宣戰，以及海警船等灰色地帶襲擾。國防部昨召開記者會說明解放軍動態及操演科目，並現場播出國軍全程嚴密監控影片反制。

國防部說明，中共東部戰區昨上午七時三十分宣布對我執行「海空戰備警巡」，演練「奪取綜合制權」、「對海對陸打擊」、「要域要道封控」等課目。八時三十分海警編隊則實施執法巡查，演練臨檢拿捕、攔截扣押等科目。

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國防部統計，截至下午三時三十分，計偵獲共艦十三艘、海警船四艘（含外島二艘），以及西太平洋山東號編隊八艘等海上兵力，山東號航艦編隊約位於我東南外海二百二十浬處。空中兵力部分，偵獲主、輔戰機、直升機以及無人機共七十一架次，其中三十六架次進入我應變區；目前共軍相關演訓仍在持續。據了解，應變區即我廿四浬線外至海峽中線及防空識別區邊界區域。

國軍實施「立即備戰操演」

國防部長顧立雄在立院受訪表示，國軍於昨天上午九時成立應變中心，充分掌握相關情況並加以因應。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將說明，國軍派遣海空對應兵力、防空制海飛彈戰鬥部隊應處，並成立聯合應變中心，由參謀總長梅家樹主持指導會議，要求三軍部隊高度戒備，掌握中共的海警船、海空軍相關動態，並由國軍及海巡單位相互策應。國軍並立即實施「立即備戰操演」，重點防制敵可能封鎖，以及後續「由演轉戰」等威脅。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將指出，期間共軍並未實施實彈射擊，也未逾越廿四浬線，我方機艦皆在旁全程監控、適當應處。

日本也出動護衛艦警戒監視

此外，日本防衛省一日上午約十時發表聲明，指海上自衛隊確認中國海軍「山東號」航空母艦及「仁海級」飛彈驅逐艦等三艘護衛艦，正在沖繩縣與那國島南方約四四○公里海域航行，並在公海上進行艦載機起降演練，海上自衛隊出動「大波號」護衛艦進行警戒監視與情報蒐集。

0401共軍對台軍演概況

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