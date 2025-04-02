中國對台發動軍演，國台辦昨嗆聲懲獨，中共出動多海警艦隊環島巡查，首度演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂份子」科目。（圖取自微博）

2025/04/02 05:30

記者鄒景雯／特稿

四月一日愚人節，中國解放軍東部戰區以嚴重警告「台獨分裂勢力」為名，無預警宣布對台啟動所謂的「多向抵近台島」聯合演訓。北京政府為何選擇在這個時間點採取相關行動？其背景因素究竟是什麼？又希望達成什麼目的？相當值得細究推敲。

要準確判讀中國這次發起「聯合演訓」的原因，有三個面向不能忽略。首先，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）才於三月底甫完成重要的亞洲之行，針對位於第一島鏈的菲律賓與日本，赫格塞斯所到之處傳達川普政策的基調十分直白且明確，即強化美日、美菲的同盟關係，鞏固安全合作的態勢與承諾，特別是再三強調台灣海峽和平穩定至關要緊，也充分顯現美國的軍事重心將重新移放到印太區域，而共同對抗中國、防止解放軍發動戰爭，則是貫穿赫格塞斯此行的清晰目的。

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事實上，在此之前，中國在此間高頻率的軍事脅迫行動早已四處展開，包括二月下旬由遵義號等大型軍艦無預警的駛到紐澳南太進行實彈演練，隨時在東海騷擾日韓島嶼，不斷在南海挑釁菲律賓、甚至台灣的東沙島等等，因此美國防長這次巡迴菲日對話，毋庸置疑是對北京一連串的意圖形成極大的壓力。

其次，在中國內部方面，軍方人事出現新一波大清洗，牽涉的幅度恐怕是史上所僅見，尤其三十一集團軍系統，從苗華、何衛東、林向陽、王秀斌等高階將領幾乎無一倖免，中箭落馬，堪稱「團滅」規模。在此情況下，為了壓制軍內可能的反彈，隨即密集部署演訓，使軍人不留在營內議論浮動，則是司空見慣的手段。

當外部意圖受挫、內部人事鬥爭進入新高峰之際，中國自忖有「發作」的需要，然面對即將而來的美中經貿談判，以及川普不時推出進一步的對中措施，北京為了防止升高川普的報復指數，近來都選擇用力壓抑、自我隱忍的方式應對，避免採取任何可能被認為是對撞美方的舉措，既不敢逆老美之鱗，於是找台灣來修理，就成為中國最好的藉口。

窩囊的是，赫格塞斯還在這裡的時候，不論他話講得多刺耳難聽，老共可沒有吭上一聲，非要等到赫格塞斯前腳一走，確定飛離亞太後，才忙不迭地於第一時間，不忌諱「愚人節」的聯想，發動了這次的演習，可以看出習近平政權的「用心良苦」。

配合軍演，中共各傳聲筒同步發布大量影音，還有「中二」動畫，希望收「文攻」之效，不巧的是：台股昨天應聲大漲，零股族積極搶入，此是另一諷刺。這款場景，實可提供北京當局下次再想有無謂行為前的決策檢討參考。

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