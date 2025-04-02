柯文哲戒護回診 今將手術

民眾黨前主席柯文哲（資料照）

2025/04/02 05:30

〔記者王定傳、黃子暘／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案涉圖利及收賄等罪嫌，羈押禁見在台北看守所，繼三月廿五日及廿九日兩度因身體不適戒護就醫後，昨傳出他因腎積水、輸尿管結石，三度戒護就醫，北所昨表示，柯是按照醫囑戒護至醫院回診檢查，未證實其病況，但據了解，柯昨戒護回診進行超音波檢查後，安排今日到醫院進行手術。

柯文哲因涉貪被羈押禁見在北所內約七個月，這段期間三度戒護就醫，除昨日外，三月間，柯文哲就曾因身體不適向所方反映，所方立刻安排醫師持續看診、追蹤治療，並於三月廿五日按醫囑戒護外出就醫，經醫院評估後返所進行後續照護事宜。

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四天後即三月廿九日晚間，柯文哲又因身體不適，北所緊急將他戒護送醫，因未達留院觀察標準，所方向柯確認無任何不適後，才返回北所照護；至於柯的病情是否為外傳的「腎積水、輸尿管、血尿、急性腎損傷」等，所方均以屬於個人隱私拒絕說明。

外傳柯文哲是吃止痛藥過量而導致腎水腫、腎衰竭，衛福部台北醫院駁斥說，醫療團隊開立的止痛藥均有醫囑「一日四顆」，藥物由看守所人員保管、按照醫囑看著柯文哲服藥，柯文哲在三月廿八日回診抽血檢查，腎功能正常，傳言不實。

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