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    民進黨團續占主席台 促藍白協商2公投案

    國民黨立委下午進場後，隨即破壞標語反制。（記者田裕華攝）

    國民黨立委下午進場後，隨即破壞標語反制。（記者田裕華攝）

    2025/04/02 05:30

    〔記者李文馨、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團三月廿五日在院會表決將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，昨天持續占據主席台。國民黨團下午進場後高喊「薪水小偷、民進黨」，隨後破壞綠營擺放於議場中央的「罷藍」文宣。民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團為捍衛國會民主秩序，不可能退讓，只要各黨坐下來協商獲得共識，議程就可以挺進。

    吳思瑤︰捍衛國會民主秩序 不可能退讓

    為阻擋院會確認三月廿五日院會議事錄，民進黨團於三月廿九日及昨天占領主席台，並在議場擺放大量手舉牌，包含「沒有協商，沒有開會」、「撤回空殼公投、詐騙公投」、「周萬來+議事人員」移送懲戒等標語，由於立法院長韓國瑜未進行協商，議事空轉兩天。

    國民黨團昨下午進入議場，並站在「罷藍」大字報文宣的正上方高喊「我們要開會」、「薪水小偷民進黨」等口號，隨後破壞罷藍文宣，綠委則高喊「國民黨、怕罷免」，「大罷免、大成功」。

    傅崐萁︰民進黨適可而止

    傅崐萁表示，民進黨把國會佈置得像刑場、靈堂，全世界沒有看過這樣的執政者。民進黨團總召柯建銘想要當立法院長，透過大罷免要拉下韓國瑜，若賴清德總統的大罷免成功的話，國人會有一個馬戲團的國會，更何況現在是總質詢期間，柯建銘綁架的肉票是行政院長卓榮泰，希望民進黨適可而止，讓國會重回正軌。

    吳思瑤說，民進黨的主張非常和平與理性，且是依據立法院議事規則，韓國瑜配合藍白立委在正常會議時間結束後，才進場開會表決，這種惡例一開，立法院以後無法無天。

    民進黨立院黨團昨早占據議場，並在議場中央改放了「罷藍」標語。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團昨早占據議場，並在議場中央改放了「罷藍」標語。（記者田裕華攝）

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