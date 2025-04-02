區桂芝爭議╱北一女禁教職員接受中媒採訪

網路流傳一張北一女校長陳智源蓋章的公告，文中提及考量兩岸關係緊張，禁止教職員工接受中媒採訪，特別點名央視。（取自臉書「眷村懷舊情：前瞻外省族群的未來（中華文化新村）」）

2025/04/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝接受中國央視採訪，批評總統賴清德定調對岸為「境外敵對勢力」，爭議未歇，網路流傳出一張蓋有校長陳智源名字的北一女內部公告，指出即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪；記者致電陳智源手機未接聽，校長室也表達校方不做任何回應。

台北市教育局得知網路流傳文件後進行了解，證實是校方給學生、教職員工的內部信件；教育局表示，基於校本管理，北一女中校方已表達其立場。在教育中立之下，尊重教師專業自主權及捍衛言論自由。

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北市教育局︰區在校內未違行政中立

區桂芝接受中國央視訪問時表示，賴清德將中國列為「境外敵對勢力」，讓在對岸有親屬的台灣人「情何以堪」，批評「賴清德良心何在」？言論引起民眾不滿向教育部檢舉，教育部請北市府了解；北市教育局了解後認為，區桂芝在校內沒有違反行政中立。

國民黨聲援區桂芝批評民進黨傷害言論自由、準戒嚴；校友丘美珍則發表「致北一女校長的公開信」，要區桂芝不要再躲在北一女的光環下，綁架北一女的校譽，擴大自己的影響力；盼校長陳智源發聲明回應。陳智源則是在臉書發聲，「給網友：不要誤以為我會公開回應甚麼，因為有些話，我只會對學生說。」

「校長陳智源」公告有三點，指出學校校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場。考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要的困擾，即日起，禁止學校教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（例如央視）。另為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，他暫停社群發文並謝絕採訪。

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