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    強制小微出境 移民署︰鼓吹武統不容姑息

    中配小微（左）昨被送往桃機強制遣返。（記者朱沛雄攝）

    中配小微（左）昨被送往桃機強制遣返。（記者朱沛雄攝）

    2025/04/02 05:30

    〔記者王冠仁、徐聖倫、陸運鋒、朱沛雄／台北報導〕在台發表武統影片的中國配偶「小微」趙嬋，經移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，廢止依親居留許可，限令前天之前自行離境，但她沒出境，等同挑戰公權力，移民署昨執行強制出境，昨上午召開強制出境審查會，再將她載往桃園機場，讓她搭上下午二時十分飛往廣州的班機離境。

    據了解，前晚網紅八炯等人就到趙嬋位於新北市林口區住處外守候，她疑為躲避人群，另尋他處居住，昨早她自行到移民署新北市專勤隊「報到」，移民署隨即召開強制出境審查會，經與會專家學者討論，決議將她強制出境；移民署同時審查她的護照等旅行文件，確認無誤後，十一時許將她載往桃園機場。

    八炯、閩南狼等人得知趙嬋到新北市專勤隊後也趕往，他們在駐地外受訪，質疑移民署過度保護趙嬋；八炯也宣傳他將在本月中舉辦遊行，呼籲政府修法，要讓舔共中配無所遁形。八炯等人在趙嬋要離開專勤隊駐地時，手持「小微HAPPY GO」標語牌，大喊「一路走好，別再回來！」

    趙嬋下午抵達桃園機場後情緒激動，不斷大喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯！」她被大批媒體包圍，在移民署人員層層戒護下才順利進入管制區。據悉，移民署官員原本安排她搭乘下午四時許飛往上海的航班，但經溝通協調，最終改成下午二時十分飛往廣州的班機。

    移民署重申，對趙嬋強制出境的所有程序皆為依法行政，對於任何公然鼓吹武統侵略、消滅我國主權的行為，將依法嚴正處置，不容姑息，移民署將堅決執法，以維護國家安全及社會安定。

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