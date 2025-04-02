罷免連署涉造假 中選會告發19件

中選會表示，中選會辦理公職人員罷免案，基於法定義務，於完成查對作業後，依法循例將提議人名冊有偽造嫌疑案件向檢察機關告發。（記者李文馨攝）

2025/04/02 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕大罷免潮席捲全台，在第一階罷免提議階段有案件疑涉偽造情事。中選會昨表示，目前已依法向最高檢察署告發十九件，其中立委罷免案十六件，市縣長罷免案一件、市縣議員罷免案兩件。

中選會表示，依「刑事訴訟法」第二四一條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊有提議前死亡、有偽造情事案件，均依規定移送檢察機關偵辦，且不會因被罷免對象之別，做不同處理。

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中選會指出，二月共收到六十四案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共有六十一件罷免案。

中選會上週公布罷免案最新查對結果，新增八件民進黨立委罷免案進入二階連署。據悉，此次補件狀況以新北「死亡連署」最多，立委蘇巧慧罷免案不合格率高達四十五·三％，其中提議前死亡有卅一件；張宏陸案不合格率也有卅·五％，提議前死亡五十件。

蘇巧慧表示，上次有八十四位死亡連署，這次一七○五份補件也有近八百份不合格，不合格率是全國最高，「真的是只有國民黨可以超越國民黨」，她將再次對死亡連署提出告發。

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