退將籲反共護台 罷免親中立委

前聯電董事長曹興誠（前排左二）昨與多名退將、退役官兵共同呼籲退伍軍人反共，罷免親中舔共立委。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕退役將領反共護台！前聯電董事長曹興誠昨日與國軍退將、陸戰隊退役官兵共同召開記者會，呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共，看清楚「假藍真紅」的國民黨，將立法院的親中、舔共立委罷免逐出國會。

87歲丘衛邦︰希望國民黨同志 都能捍衛中華民國

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現年八十七歲的陸軍退役少將丘衛邦說，他決心參加曹興誠的衛國行列，希望中國國民黨的同志都能捍衛中華民國，將立法院親共、舔共的立法委員罷免，希望這次大罷免能夠成功。

台灣國際災難援助基金會、反共護台志工聯盟、台北市信民協會等民團，共同舉行「退役將領挺身反共護台」記者會，包括前國防部計畫處長丘衛邦、前國防大學政戰學院院長余宗基等退將，以及曾擔任飛官的「台灣鷹爸」徐柏岳、國票證券前董事長洪三雄等人出席與會。

余宗基盼藍綠都抗共 徐柏岳愛國挺身而出

余宗基表示，他和幾位退將這次決定出來，被威脅說參加就要踢出群組，但台灣軍人要有大是大非觀念，中國對台統戰滲透非常嚴重，不是退役將領能夠獨善其身的，退一步即無死所，抗共保台更是不分藍綠的唯一出路。

余宗基示警，中共準備用軍事武力迫使台灣投降，國內同胞須團結一致，認清真正的敵人，了解共產黨的威脅。呼籲國軍退役將領要有大是大非，不能只求安穩過日，要把握手中珍貴的一票，如果不站出來大罷免，以後也無從選擇，一定要把紅色勢力從國會清除，以確保台灣的自由民主。

徐柏岳表示，他站出來前確實有猶豫，也詢問兩個軍校畢業的孩子怎麼看，結果孩子告訴他︰「爸，我們願意為台灣犧牲」；他的孩子告訴他可以為國捐軀，他有什麼好可恥的，所以他是為愛挺身而出。

徐柏岳說，軍校教育訓練本質是要有正直性格，在國家危難之際，如果繼續選擇逃避、親共，這是可恥記號，大家應站出來，為了孩子而恢復軍人榮譽感，「誰說中華民國是國民黨的，中華民國是熱愛這塊土地的國軍弟兄們保衛的」。

曹興誠指出，這次站出來是為了反共保台，要保台就必須反共。賴總統正式宣布中國是「境外敵對勢力」，這對國內很多人言行起了一個指導作用，這次大罷免要把多年來被中共統戰滲透的勢力，進一步劃清界線趕出國會，這對台灣生存發展非常重要。

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