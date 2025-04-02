罷免「動起來」 台中罷團4日辦有氧派對

中四罷免團體「展翅廢翔」首次嘗試在收件現場，開免費舞蹈課給民眾參與。（記者黃旭磊攝）

2025/04/02 05:30

四、五、六選區罷免藍委連署破萬 週五開免費舞蹈課

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕台中罷免國民黨立委的公民團體宣布，四、五及六選區罷免藍委收件破萬，將共同拉抬罷團氣勢，讓連署活動升溫，中四罷免團體「展翅廢翔」也首次嘗試在收件現場，開免費舞蹈課給民眾參與。

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「解顏行動」 四日辦迎接媽祖遶境活動

近期的課程，包括本月四日週五下午，將舉辦有氧熱舞派對，民進黨不分區立委郭昱晴（萬人美老師）現身指導「大腦重訓課」，罷團志工何小姐表示，歡迎民眾扶老攜幼來「動滋大滋」（動感扭一扭身體）。

中五罷團「斷健行動」表示，三個罷免團體宣告收件破萬，今天（週三）上午於罷團總部「豪成宮」宣告收件破萬，共同拉抬台中各區罷團氣勢，「連署不要停，台灣才會贏」。

除了中四舉辦熱舞派對，中二罷團「解顏行動」將在四日舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」，迎接媽祖遶境活動。

志工小朱表示，大甲媽祖將於四日晚間十點四十五分起駕，當天下午二時在沙鹿鹿寮成衣商圈，邀請演員陳慕義、中華民國無任所大使劉柏君、變裝皇后女神下午茶、閩南狼及球評許維智宣講，另外民進黨台中市議員林德宇、曾威、王立任、楊典忠及張家銨也預計出席，以宗教文化結合反共理念，表達守護台灣信心與決心。

「展翅廢翔」 籲軍公教連署二階拚過半

台中多個罷免國民黨立委罷團近日飽受耳語干擾，傳一階涉「幽靈連署」，台中市第六選區罷團「敲羅行動」指出，敲羅行動第一階段連署早已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」嚴格審查，所送的罷免提議書合格率九十四．三八％，死亡數與偽造數均為○，他們懷疑有人混淆視聽，他們會堅持到底，不讓公民行動成泡影。

「展翅廢翔」表示，罷免藍委不用影印身分證，一階提議簽過，二階連署更要簽，軍公教人員於第二階段都可以來連署，據了解，目前罷免廖偉翔連署份數未到安全門檻五萬份的一半，志工表示還需努力邁向目標。

「解顏行動」表示，大甲媽祖自鎮瀾宮董事長連任後，一直有被某家族把持傳言，希望透過不同立場信眾積極參與，破除這個形象，媽祖是大家的媽祖，台灣是台灣人的台灣，期許信眾一起到中二選區迎接媽祖遶境。

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