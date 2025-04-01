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    首頁　>　政治

    《新北》罷免廖先翔 「小蜜蜂」到府收件

    公民團體「齊心斷翔」推動罷免國民黨新北市立法委員廖先翔。（公民團體「齊心斷翔」提供）

    公民團體「齊心斷翔」推動罷免國民黨新北市立法委員廖先翔。（公民團體「齊心斷翔」提供）

    2025/04/01 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「齊心斷翔」推動罷免國民黨新北市第十二選舉區立法委員廖先翔，目前正辦理第二階段連署，罷團志工表示，截至三月卅日止已收到一萬四一二一件連署書，距離二階過關的最低門檻二萬六五一二件，已經過半，為了衝高連署量，確保二階過關，即日起提供「小蜜蜂到府收件服務」，只要撥打○九八九─○七五─七九四專線，志工會前往約定的地點收件。

    罷團衝衝衝 二階門檻過半

    「齊心斷翔」志工說，二階連署件數雖已過半，但距離團隊設定的目標四萬五千件仍有差距，最近受到天候因素影響，連署結果不如預期，根據統計，約有四成簽署第一階段罷免提議書的民眾，尚未參與二階連署，呼籲「一階沒簽過的，二階要出來簽；簽過一階的人，更要出來簽二階。」

    「齊心斷翔」罷團表示，為衝高連署書的數量，即日起開放「小蜜蜂到府收件服務」，新北第十二選區的選民如果不方便到連署站及友善據點交件，可在早上八點到晚上八點之間撥打專線電話，由小蜜蜂志工到府收件，就算只有一份連署書也會前往，因為「一份都不能少」。

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