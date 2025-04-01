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    政院一併考量 追加預算》政府機關約聘僱加薪 將和軍公教同步發放

    行政院擬把軍公教加薪的部分，與政府機關的約聘僱與勞務承攬人員加薪一併考量。（資料照）

    行政院擬把軍公教加薪的部分，與政府機關的約聘僱與勞務承攬人員加薪一併考量。（資料照）

    2025/04/01 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府已於三月廿一日發布總統令公布今年度中央政府總預算，雖然軍公教今年加薪三％的預算未遭刪減，但知情官員表示，行政院擬把軍公教加薪的部分，與政府機關的約聘僱與勞務承攬人員加薪一併考量，由於這部分的預算被刪，將辦理追加預算處理，所以軍公教加薪的部分，確定來不及今天發放。

    行政院去年十月底召開經濟發展委員會，就「薪資提升及薪資透明化議題」討論。行政院長卓榮泰會中拍板二○二五年起，中央政府約聘僱與約用人員及勞務承攬人員，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元。

    官員解釋，雖然軍公教加薪三％未遭刪減，但政府機關內的約聘僱、約用人員待遇的預算不是編列在人事費，而是編在業務費，這部分預算遭藍白刪除。若先發放有軍公教正式資格的加薪部分，而不發約聘僱人員的加薪，兩者切割處理的話，「同一機關內，有的人領到加薪，有的人沒有，領不到的人會有相對剝奪感」。

    官員指出，為了不讓政策跳票，約聘僱與約用人員及勞務承攬人員加薪部分，政院預計提追加預算補救，並要與其他機關的追加預算案一併提出，「規模可能在數千億元」。據了解，各部會已準備提出追加預算，但尚未送至主計總處彙整。

    官員說明，軍公教加薪三％的部分「一定會發」，也會回溯發放一月至今積欠的加薪，「只是發放時間點的問題」，希望立法院儘速通過追加預算案，讓所有軍公教與約聘僱加薪能同時發放、所有人能同時領到，他並強調，「等預算明確後再來執行，才會比較圓滿」。

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